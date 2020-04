Patronatele din turism spun că rata şomajului în hotelurile şi restaurantele din România a ajuns deja la 60% şi va urca la 90%, iar peste 50.000 de angajaţi de pe litoral se află într-o situaţie dramatică

"În aceste condiţii Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc a solicitat în regim de urgenţă emiterea unui act normativ pentru stabilirea in mod exceptional, pentru acest an, a unui stagiu de cotizare de opt luni (în loc de 12 luni) pentru angajaţii sezonieri, prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, astfel încât toţi salariaţii din turism care lucrează în unităţi sezoniere să poată beneficia în acest an de somaj", arată FPTR.

Cele mai recente date publicate de Ministerul Muncii arată că peste 1 milion de români se află în şomaj la data de 6 aprilie. Dintre aceştia, 952.929 au contracte individuale de muncă suspendate şi 187.548 au contractele individuale de muncă încetate.

"Din totalul de 952.929 contracte individuale de muncă suspendate, 12,4% reprezintă şomerii din domeniile de activitate hoteluri şi restaurante, adică 118.277 de persoane ducând astfel rata somajului în această ramură la 60%", spun reprezentanţii FPTR.

Sursa : news.ro