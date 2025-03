Ziua forează puțuri, noaptea studiază! Povestea lui Robert Olaru de la X Factor: „Muzica a fost întotdeauna în capul meu!”

Robert Olaru, un tânăr constănțean student în cadrul Universității Ovidius la Facultatea de Arte, specializarea Arta spectacolului liric, va veni pe scena X Factor determinat să îşi urmeze visul.

Cea mai nouă ediție X Factor, difuzată duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1, aduce în fața telespectatorilor noi concurenți excepționali, noi voci impecabile, dar şi noi poveşti inspiraționale pentru cei din fața micilor ecrane.

Este şi cazul lui Robert, un tânăr constănțean care ziua forează puțuri alături de tatăl său şi noaptea studiază, fiind student la Facultatea de Arte. Muzica rămâne însă pasiunea lui cea mai mare.

Ziua forează puțuri, noaptea studiază – este povestea unui tânăr care nu a încetat nicio clipă să viseze. Robert Olaru, la X Factor: „Muzica a fost întotdeauna în capul meu!”

O poveste emoționantă va cuceri atât publicul, cât și pe cei patru jurați, în cea de-a opta ediție X Factor, difuzată duminică de la ora 20.00, la Antena 1. Robert Olaru, un tânăr constănțean student în cadrul Universității Ovidius la Facultatea de Arte, specializarea Arta spectacolului liric, va veni pe scena X Factor determinat să îşi urmeze visul. De la 14 ani, Robert a început să lucreze alături de tatăl său, executând foraje de puțuri.

„Eu şi tatăl meu săpăm fântâni, unde se poate. E o muncă grea, dar trebuie să le facă cineva şi pe astea. Până la urmă, pâinea mea, cea de toate zilele, chiar şi până la vârsta asta, de acolo a provenit”, a povestit concurentul, în vreme ce tatăl lui, care a şi venit să îl susțină la X Factor a completat: “I-am spus să învețe, să facă şcoală şi facultate, dar să şi muncească, să ştie ce e greu! Visul lui de mic copil e să devină artist!”.

Prins între dorința de a nu-şi dezamăgi familia şi a-şi urma propriul vis, Robert a ales să vină la X Factor pentru a-şi confirma, o dată în plus, că are ceva de spus în muzică. “Tata îmi spune să mă las de muzică, merge pe ideea că dacă eşti de la țară n-ai cum să fii observat. Eu n-am crezut niciodată asta şi n-o să cred. De asta sunt aici. Am venit să demonstrez că pot avea X Factorul”, le-a mai spus el juraților.

Cum a decurs momentul lui Robert în emisiunea-concurs de la Antena 1, dar şi dacă a reuşit sau nu să îi convingă pe jurați că locul său este pe scenă, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediție X Factor, duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1.