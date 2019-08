Producătorul Alro Slatina a raportat pierderi de 1,48 milioane lei în primul semestru din cauza preţurilor scăzute ale aluminiului de pe pieţele internaţionale

Producătorul Alro Slatina a raportat pierderi de 1,48 milioane lei în primul semestru, de la un profit net de 161,17 milioane lei în perioada similară a anului trecut, în timp ce vânzările au scăzut la 1,33 miliarde lei, de la 1,377 miliarde lei în prima parte din 2018, din cauza preţurilor scăzute ale aluminiului de pe pieţele internaţionale.

La rândul său, Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, a raportat vânzări în scădere cu aproape 4%, de 1,506 miliarde lei, de la 1,563 miliarde lei în primele şase luni din 2018, în principal din cauza condiţiilor de piaţă care au afectat toţi jucătorii din industria aluminiului, arată raportul semestrial transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Profitul net al Grupului Alro pentru prima jumătate a acestui an a scăzut la jumătate, la 79,7 milioane lei, comparativ cu 154,15 milioane lei în prima parte a lui 2018.

Rezultatele au fost afectate de ”cotaţiile mai slabe ale preţului aluminiului la Bursa de Metale de la Londra (LME) şi a preţurilor ridicate ale energiei electrice”, se precizează în raport.

"În prima jumătate a acestui an, LME a înregistrat cotaţii scăzute şi acest trend descendent împreună cu costurile mai mari înregistrate pentru materiile prime au avut un impact negativ asupra rezultatelor financiare ale tuturor marilor companii din industria aluminiului, care au raportat fie o reducere semnificativă a profiturilor, fie pierderi în semestrul 1 din 2019. Aceasta a fost şi situaţia pentru Alro şi, ca atare, grupul a înregistrat o scădere a rezultatului net. Cu toate acestea, strategia noastră de dezvoltare pe termen lung şi investiţiile realizate ne-au ajutat să menţinem o marjă EBITDA solidă de 16% şi o marjă a profitului brut de 11% în primul semestru al anului 2019 la nivel de grup, în timp ce Alro a înregistrat o marjă EBITDA de 8% în aceeaşi perioadă a anului 2019. În acesta perioada complicată, am distribuit un dividend brut de 0,45756 lei pentru o acţiune pentru exerciţiul financiar 2018", a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro.

Astfel, condiţiile nefavorabile ale pieţei, respectiv cotaţia LME redusă, precum şi costurile mai mari ale materiilor prime care nu sunt sub controlul Grupului Alro, au afectat rezultatele financiare aferente primului semestru al anului 2019.

În prima jumătate a anului, cotaţia LME şi-a continuat evoluţia descendentă de la finalul anului 2018, fapt reflectat într-un preţ mediu de 1.826 dolari/tonă pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2019, faţă de preţul mediu de 2.209 dolari/tonă înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2018.

În prima parte a acestui an, valoarea cea mai ridicată a LME a fost de 1.923 dolari/tona, în luna martie 2019, în timp ce valoarea cea mai mare pentru semestrul 1 2018 a fost de 2.603 dolari/tona în luna aprilie 2018.

”În primele şase luni ale anului 2019, piaţa internaţională a continuat să fie fragilă, cotaţiile în scădere ale LME şi preţurile mai mari ale materiilor prime fiind influenţate şi de mai mulţi factori, cum ar fi: riscul unor volume mai mari produse de către China, politicile SUA privind tarifele impuse în ceea ce priveşte aluminiul, precum şi instituirea de noi posibile bariere, reducerile de capacitate ale Alunorte, incertitudinile macro-economice, deficitul de aluminiu estimat la nivel internaţional pentru anul 2019 etc. De asemenea, industria aluminiului a fost afectată şi de impredictibilitatea politică în creştere la nivel global in ceea ce priveşte legislaţia şi reglementările, taxele şi impozitele, protecţia mediului, preţurile şi alocările pentru certificatele de CO 2 şi pentru certificatele verzi”, arată raportul.

Pe plan local, asigurarea necesarului de energie rămâne, în continuare, dificilă, aproximativ 40% din consumul naţional de electricitate fiind acoperit prin intermediul tranzacţiilor efectuate pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), fapt ce cauzează distorsiuni ale preţurilor. Fiind o piaţă extrem de volatilă, preţurile spot au atins niveluri extrem de ridicate, cu impact negativ asupra consumatorilor finali în general, şi asupra celor energo-intensivi, în special, potrivit companiei.

În plus, în România nu există compensaţii pentru emisii indirecte sau pentru un profil de consum de energie în bandă care ajută Sistemul Energetic Naţional, aşa cum se întâmplă în alte ţări care au companii care activează în industria aluminiului.

Grupul Alro a înregistrat în primul semestru al anului 2019 o producţie totală de aluminiu primar de 142.667 tone, un nivel mai mic comparativ cu cel raportat în aceeaşi perioadă a anului trecut (faţă de 144.962 tone în primul semestru din 2018). Producţia de aluminiu procesat pentru primul semestru 2019 s-a redus comparativ cu primul smestru al anului 2018, la 54.575 tone faţă de 55.839 tone în primele şase luni din 2018).

De asemenea, în prima parte a acestui an, compania a atins un nivel de 400.000 tone de deşeuri de aluminiu reciclate şi retopite până în acest moment, din care 30.000 de tone în noua Eco-Topitorie şi 370.000 tone în Secţia Turnătorie existentă. Alro urmăreşte să crească şi mai mult capacitatea de procesare a Eco-Topitoriei pentru a atinge o capacitate totală de procesare a deşeurilor de 100.000 tone pe an, până în 2020.

