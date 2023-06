Un tânăr a fost dat de gol de RO-Alert în timpul Bacalaureatului. Ce sancțiune a primit cel care nu avea voie cu telefonul la BAC

Așa cum regulamentul impune, în sala de clasă, în timpul examenului de Bacalaureat, elevii nu au voie cu telefonul. Un tânăr din Brașov a fost dat de gol de Ro-Alert.

Un tânăr a fost dat de gol de Ro-Alert în timpul Bacalaureatului | Shutterstock & Ro-Alert

Un tânăr care mai picase BAC-ul și a venit să încerce din nou a fost prins cu telefonul în sala de clasă. Nu a fost descoperit de supraveghetori, ci de Ro-Alert. Alarma telefonului a sunat exact când se afla în bancă, iar asta i-a adus descalificarea de la examen.

În timp ce se afla la examenul de bacalaureat de la limba Română, alarma Ro-Alert a sunat. Tânărul nu va mai avea voie să dea BAC-ul două sesiuni de acum încolo.

Dat de gol de RO-Alert! Ce sancțiune a primit tânărul căruia i-a sunat telefonul în timp ce se afla la BAC

„Un singur candidat a fost eliminat, astăzi, din examen, fiind depistat cu telefonul mobil asupra sa, în timpul probei. Acesta provine din seriile anterioare și susținea examenul la Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” din Brașov. Candidatul a fost dat de gol că are telefonul de faptul că a sunat o alarmă RO-Alert. Acestui candidat i se va interzice participarea la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, a precizat Valentin Bucur, purtător de cuvânt ISU Brașov, potrivit adevărul.

Cei care dau examenul de Bacalaureat trebuie să știe despre următoarele interdicții:

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, a anunțat Ministerul Educației, potrivit news.ro