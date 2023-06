Ce subiecte au picat la Matematică la BAC 2023. Subiectele de la profil Real și Tehnologic au fost publicate

Astăzi elevii au susținut proba scrisă la BAC 2023, la Matematică. Vezi în articolul a1.ro ce a picat la BAC la Matematică astăzi, profil Real (Științe ale Naturii, Matematică-Informatică) și Tehnologic.

VEZI pe a1.ro ce subiecte au picat la BAC Matematică 2023, la profil real și uman.

UPDATE 2: Au fost publicate subiectele la MATEMATICĂ.

UPDATE 1: În mediul online și în presă au început să apară capturi cu subiectele de la BAC, însă par a fi făcute cu camerele ascunse în sala de examen. Așteptăm subiectele pe cale oficială pentru a le afișa aici. EduPedu.ro prezintă cazul posibilei scurgeri de informații cu privire la subiectele din timpul examenului.

Marți, 27 iunie 2023, elevii absolvenți de clasa a XII-a au susținut examenul de bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului, Matematică, pentru specializările cu profil real și tehnologic, după ce ieri au susținut BACUL la Limba și Literatura Română.

Proba scrisă la Matematică din cadrul examenului de Bacalaureat 2023 a început astăzi pentru elevii de clasele a XII-a şi a XIII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.

Reamintim că baremul de corectare este publicat pe site-ul Ministerului Educației la ora 15.00.

Ce subiecte au picat la bacalaureat la MATEMATICĂ, astăzi, marți 27 iunie 2023.

Elevii dau în aceste momente bacul la matematică. Conform regulilor, până la îndeplinirea celor 3 ore de examen, trebuie să rămână în sală 3 elevi, aceștia nu au voie să părăsească sala până ce cele 180 de minute nu s-au scurs, potrivit Edupedu.ro.

Subiecte BAC Matematică 2023 profil Real - Științe ale Naturii, Matematică-Informatică

Subiecte BAC Matematică 2023 profil Tehnologic

Elevii au susținut astăzi prima probă scrisă din examenul maturității la Matematică și Istorie și au speranța să îndeplinească toate condițiile promovării bacului.

Când se afișează notele de la BAC MATEMATICA 2023

Afişarea primelor rezultate va avea loc în data de 3 iulie 2023 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00. Pentru depunerea contestaţiilor a fost alocat intervalul orar 12,00 - 18,00, în aceeaşi zi. Afişarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 7 iulie.

Calendarul examenului BAC 2023, sesiunea iunie-iulie 2023

26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor

7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

Cum se derulează examenul de BACALAUREAT 2023 Matematică

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei, probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30. Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen, potrivit News.ro.

”Beneficiază de prelungire (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, conform Procedurii de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

