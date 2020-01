Bărbat de 34 de ani, diagnosticat cu o formă de cancer după ce un an de zile a ignorat simptomele: ”Am crezut că m-am accidentat la fotbal!”

”Am crezut că mi-am rupt piciorul la fotbal. Am crezut că nu e nimic grav. Am ignorat toate simptomele, am luat niște pastile, însă efectele nu se vedeau.”, a mărturisit tânărul pentru Mirror.co.ul.

Ulterior, însă, el a ajuns la medic, care i-a recomandat să-și facă o radiografie. A urma și o biopsie, iar verdictul a fost cancer. Avea doar 26 de ani când a primit diagnosticul teribil.

Deși a urmat un tratament, iar boala a intrat în remisie în 2013, problemele i-au reapărut. Astfel, el a ajuns să-i fie amputat piciorul. A ales, însă, ca piciorul să-i fie tăiat din zona de sub genunchi, pentru că o proteză i-ar permite să meargă normal.

Doctorii au crezut că are cancer, dar adevăratul diagnostic i-a șocat! „Mă transform într-o statuie!” - Foto

”Am descoperit că tot ce făceam toată ziua era să stau, iar tata m-a dus la sală. Am știut că asta vreau să fac, întrucât nu-mi doresc să stau la birou. Vreau să ajut pacienții bolnavi de cancer să facă sport. Îi va ajuta foarte mult, mai ales în ceea ce privește sănătatea mentală.”, a mai povestit tânărul pentru sursa citată.