Bătute și umilite, într-un autobuz, pentru că au refuzat să se sărute în fața unor bărbați. După aproape două luni, atacatorii au fost găsiți

Petru tineri au bătut, umilit și jefuit două femei, într-un autobuz, doar pentru că au refuzat să se sărute la ordinul lor.„Simțeam cum mi se scurgea sângele pe față. Sub mine, pe podea, începuse să se formeze o baltă de sânge”, a povestit una dintre victime. După aproape două luni de la atac, vinovații au fost identificați și vor da socoteală pentru faptele lor.

Patru tineri au fost identificați ca fiind autorii unui atacului bruttal dintr-un autobuz din Londra. Băieții, doi de 16 ani, unul de 15 și altul de 17 ani, au fost acuzați de vătămare coroporală gravă, au declarat surse din achetă. Unul dintre suspecți a fost acuzat și de jaf și posesie de substanțe interzise.

Suspecții vor fi duși în fața unui judecător pe 21 august pentru a-și afla sentințele.

Fotografia cu cele două femei, pline de sânge, în urma unui atac înfiorător comis de un grup de tineri, într-un autobuz dn Londra, este șocantă. Melania Geymonat, 28 de ani, și Cristina se duceau acasă, după o seară petrecută în oraș.

S-au așezat în primele locuri din față, pentru a putea admira frumusețea orașului. La scurt timp, un grup de tineri a observat că cele două formau un cuplu. Din acel moment, s-a dezlănțuit Iadul.

Tinerii le-au înconjurat, făcând gesturi obscene și cerându-le să se sărute în fața lor, pentru a le putea privi.

„Voiau să ne sărutăm, ca să se poată uita la noi. Am încercat să aplanez situația, rugându-i să ne lase în pace și spunându-le că lui Cris îi era rău”, a povestit Melania.

După ce au fost refuzați, tinerii au început să arunce cu ce nimereau în cele două.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc este Cristina, în mijlocul lor, fiind lovită cu pumnii și picioarele. Nu am avut timp să procesez imaginea, am reacționat, pur și simplu. M-am aruncat spre ei și am încercat să o trag din mâinile lor. Au început să dea în mine. Habar n-am dacă am leșinat sau nu în timpul bătăii. Simțeam cum mi se scurgea sângele pe față. Sub mine, pe podea, începuse să se formeze o baltă de sânge”, a continuat femeia.

Înainte să fugă din autobuz, atacatorii le-au jefuit pe femei și s-au făcut nevăzuți.