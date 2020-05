Bogdan Aurescu: România este profund interesată să ieşim din logica provocărilor şi a confruntării şi propunem crearea premiselor conturării unei relaţii româno-ungară constructive, civilizate, moderne, pragmatice, europene

Bogdan Aurescu a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a fost reticent la început cu privire la organizarea vizitei omologului său din Ungaria, mai ales în apropierea zilei când a fost semnat Tratatul de la Trianon.

"Această vizită are loc într-o perioadă sensibilă în această relaţie bilaterală şi, aşa cum i-am mărturisit domnului ministru, am fost la început reticent cu privire la organizarea acestei vizite acum pentru că suntem la zece zile până la ziua semnării Tratului de la Trianon – 4 iunie, care are semnificaţii diferite pentru România şi respectiv pentru Ungaria. De asemenea, în ultima perioadă au existat o serie de momente tensionate la nivelul relaţiei bilaterale şi, de asemenea, suntem într-un context excepţional şi anume acela al stării de alertă în România. Aşa cum i-am transmis colegului meu, aş fi preferat ca această vizită să aibă loc după 4 iunie pentru că este un context special şi de asemenea pentru că este nevoie de o bună pregătire a unei astfel de vizite”, a spus ministrul român de Externe.

El a afirmat că România doreşte o revenire la o relaţie de parteneriat strategic real cu Ungaria. "Cu toate acestea, l-am invitat pe colegul meu astăzi la Bucureşti pentru că România doreşte în modul cel mai sincer revenirea la o relaţie de parteneriat strategic real cu Ungaria şi pentru că eu consider că aşteptările părţii române cu privire la relaţia bilaterală trebuie să fie comunicate direct şi sincer, ca între parteneri adevăraţi. Am avut astăzi o discuţie, aş spune foarte substanţială şi cuprinzătoare, cu colegul meu, în pofida momentelor tensionate care s-au desfăşurat în ultima perioadă, Ministerul român de Externe s-a abţinut să reacţioneze, a urmărit astfel să evite deteriorarea şi în acelaşi timp să ducă la detensionarea acestor momente. Am preferat să alegem această cale pentru că avem şi manifestăm responsabilitate faţă de această relaţie foarte importantă dintre România şi Ungaria, ca state vecine, ca parteneri strategici, state membre ale Uniunii Europene, state aliate în cadrul NATO”, a explicat Bogdan Aurescu.

El a mai spus că România este interesată să iasă din logica provocărilor şi a confruntării. "O logică de parteneriat în accepţiunea oricui este cu siguranţă aceea în care evită cu orice preţ, şi mai ales în momentele critice, escaladarea. De aceea, România este profund interesată să ieşim din logica provocărilor şi a confruntării şi propunem crearea premiselor conturării unei relaţii româno-ungară constructive, civilizate, moderne, pragmatice, europene. Este nevoie să readucem în relaţia bilaterală climatul de încredere şi de respect reciproc, de aceea între noi există o relaţie foarte bună pe care am construit-o cu multă vreme în urmă aşa încât să putem să conferim relaţiei bilaterale o traiectorie corespunzătoare parteneriatului nostru strategic. Ne dorim o abordare pozitivă a relaţiei cu Ungaria, ca buni vecini”, a mai transmis Bogdan Aurescu.