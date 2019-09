Boris Johnson pierde un nou vot în Parlamentul britanic cu privire la o moţiune prin care voia o ”pauză parlamentară” săptămâna viitoare, pe timpul Congresului Partidului Conservator

Boris Johnson a suferit joi o nouă înfrângere din partea deputaţilor britanici, care au respins o moţiune guvernamentală prin care se cerea o ”pauză parlamentară” săptămâna viitoare, ce le-ar fi permis conservatorilor să asiste la Congresul anual al Partidului Conservator (Toeries), aşa cum vor uzanţele, relatează AFP.

Moţiunea a fost respinsă cu 306 voturi la 289.

Boris Johnson has just lost his 7th vote in the House of Commons continuing his 100% record of failure.



MPs have voted against having a recess for Conservative Party Conference.

— Charlie Proctor (@MonarchyUK)

Camera Comunelor şi-a reluat activitatea miercuri, într-o atmosferă foarte tensionată, după hotărârea Curţii Supreme de a anula decizia lui Boris Johnson de a suspenda Parlamentul ca ”ilegală, nulă şi neavenită”.

Acest vot ar putea buscula programul Partidului Conservator, care se întruneşte în Congres anual la Manchester, în nordul Angliei, de duminică până miercuri.

De obicei, Parlamentul este suspendat în timpul congreselor anuale ale partidelor politice, care sunt organizate în mod tradiţional în septembrie.

Însă suspendarea Parlamentului, impusă de către Johnson, era mai lungă, de la 10 septembrie la 14 octombrie, cu două săptămâni înaintea datei Brexitului, la 31 octombrie.

Această durată şi justificările controversate ale Guvernului, care afirma că vrea astfel să se pregătească să prezinte un nou program politic, au antrenat acţiuni în justiţie, tranşate de Curtea Supremă marţi.

Sursa : news.ro