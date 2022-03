Ce le spune un pilot rus pasagerilor din avionul său. Imaginile video fac înconjurul internetului

Acesta lucrează pentru Pobeda, o companie subsidiară a companiei aeriene de stat Aeroflot.

„Războiul din Ucraina este o crimă și orice cetățean care gândește limpede o să mă susțină”, a spus pilotul, care a cerut încetarea conflictului, scrie The Independent.

Acesta a primit imediat aplauze din partea pasagerilor. Chiar dacă nu se știu foarte multe detalii despre acest pilot rus, nu e departe de a obține titlul de omul zilei pe internet. Diplomatul ucrainean Olexander Scherb a declarat că acesta lucrează pentru Pobeda, o companie aeriană low-cost și o filială deținută integral de Aeroflot, transportatorul național și cea mai mare companie aeriană din Rusia.

Curajul lui a fost imediat apreciat de internauți, mai ales că în Rusia, cei care sunt împotriva războiului sunt aduși rapid la tăcere.

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U