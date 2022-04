Ce pedepse s-au aplicat fiicelor lui Vladimir Putin. Maria Putina şi Ekaterina Tihonova stau pe averi uriașe

SUA a aplicat sancțiuni împotriva fiicelor lui Vladimir Putin. Acest gest vine ca răspuns la invazia armatei ruse în Ucraina, relatează publicațiile din străinătate.

„Astăzi intensificăm dramatic șocul financiar blocând total cea mai mare instituție financiară a Rusiei, Sberbank și cea mai mare bancă privată, Alfa Bank”, a declarat un oficial al administrației Biden, citat de CNN. ”Sberbank deține aproape o treime din totalul activelor din sectorul bancar al Rusiei”, a menționat oficialul, adăugând că SUA au blocat complet acum „mai mult de două treimi din sectorul bancar rus”, potrivit Observator.

Kremlinul a anunţat, joi, că este uluit de decizia Statelor Unite de a impune sancţiuni împotriva fiicelor adulte ale preşedintelui Vladimir Putin şi a descris această mişcare ca parte a unei frenezii occidentale mai ample împotriva Rusiei. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului afirmă că ”sancţiunile sunt extensia unei poziţii absolut înverşunate cu privire la impunerea de restricţii”, fiind ”greu de înţeles şi explicat”, relatează Reuters.

Noua rundă de sancţiuni americane aplicate, miercuri, Moscovei din cauza războiului provocat în Ucraina vizează băncile şi elitele ruse, precum şi fiicele lui Putin, Katerina Tikhonova şi Maria Vorontsova, despre care oficialii americani cred că ascund averea tatălui lor.

”Desigur, considerăm că aceste sancţiuni sunt extensia unei poziţii absolut înverşunate cu privire la impunerea de restricţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”În orice caz, acţiunea în curs de a impune restricţii împotriva membrilor de familie vorbeşte de la sine”, a mai spus Peskov.

Kremlinul nu poate înţelege de ce fiicele lui Putin ar fi vizate, a mai precizat oficialul rus.

”Este un lucru greu de înţeles şi explicat. Din păcate, avem de-a face cu astfel de adversari”, a subliniat el.

Katerina Tikhonova este director în domeniul tech, iar activitatea sa sprijină guvernul rus şi industria de apărare, potrivit informaţiilor incluse în pachetul de sancţiuni al SUA anunţat miercuri.

Maria Vorontsova, cealaltă fiică a lui Putin, coordonează programe finanţate de guvern care au primit miliarde de dolari de la Kremlin în domeniul geneticii. Programele sunt supravegheate personal de Putin, au anunţat Statele Unite.

Liderul rus Vladimir Putin şi-a ţinut întotdeauna viaţa privată departe de lumina reflectoarelor, iar Kremlinul respinge adesea întrebările referitoare la viaţa privată şi la familia preşedintelui rus, invocând dreptul său la intimitate.

