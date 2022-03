Cum a ajuns Roman Abramovici oligarh, din copil sărac. Acesta a fost supranumit "portofelul lui Putin". Povestea puterii sale

Roman Abramovici este vizat din multe puncte de vedere de către Rusia, mai ales că acesta si-a arătat sprijinul față de Ucraina, în războiul declanșat. Ba mai mult, Kremlinul a anunțat că acesta este un mediator în negocierile de pace, iar la scurt timp după vizita la Kiev el și alți doi parteneri au prezentat simptome ale otrăvirii.

Membri ai delegației ucrainene care participă la negocierile cu Rusia, dar și oligarhul Roman Abramovici ar fi fost vizați de o tentativă de otrăvire, scrie The Wall Street Journal.

”Abramovici joacă un rol în vederea stabilirii unor contacte între părţile rusă şi ucraineană”, declară într-o conferință de presă un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cu toate acestea, Dmitri Peskov respinge dezvăluiri ale cotidianului american The Wall Street Journa (WSJ) şi a unor surse americane, potrivit cărora Roma Abramovici şi doi negociatori ucraineni au prezentat simptome care sugerează o posibilă otrăvire, în urma unei precedente runde de negocieri: ”Asta face parte din războiul informației” împotriva Rusiei, dă el asigurări.

Roman Abramovici a rămas orfan la vârsta de 3 ani, însă din copil cu o viață încercată a ajuns unul dintre cei mai puternici oameni ai Rusiei, numit și "portofelul lui Putin"

Roman Abramovici a devenit orfan la vârsta de trei ani, însă destinul potrivnic din copilăria timpurie s-a schimbat pe măsură ce crescut și a devenit între timp unul dintre cei mai bogați bărbați din lume. Acum, însă legăturile lui Roman Abramovici cu Vladimir Putin i-au afectat afacerile și reputația.

„Vor uita cine sunt și îmi place asta”, declara el atunci când a cumpărat clubul englez de fotbal Chelsea. În situația de față, însă, există puține șanse să intre în anonimat, având în vedere evenimentele din ultimele săptămâni.

După ani de solicitări pentru un control mai atent asupra afacerilor miliardarului rus Abramovici, guvernul Regatului Unit a înghețat activele sale deținute acolo - inclusiv casele, operele de artă și Chelsea FC - și a impus o interdicție de călătorie.

Din cauza asocierii cu Vladimir Putin, acesta a fost acuzat că este complice cu președintele la invazia Ucrainei. Această cădere din grație pentru un bărbat care a dominat fotbalul britanic este extrem de dură, iar ultimele sale mișcări de a oferi sprijin Ucrainei vin ca acțiuni menite să schimbe viziunea generală asupra sa. Nu în urmă cu mult timp s-a vehiculat că Vladimir Putin ar putea pierde sprijinul oligarhilor ruși din cauza sancțiunilor primite la nivel global: confiscarea bunurilor, înghețarea activelor. Cei mai mulți dintre ei și-au adăpostit averile în Europa.

Roman Arkadievici Abramovici a rămas fără ambii părinți până la vârsta de trei ani. La 16 ani a renunțat la școală și s-a angajat

Revenind la punctul de început al vieții sale, cel ce este în prezent unul dintre cei mai puternici miliardari ruși a avut o copilărie nu tocmai ușoară. Roman Arkadievici Abramovici s-a născut la Saratov, în sud-vestul Rusiei, la câteva sute de mile de granița cu Ucraina, în 1966. Mama lui, Irina, a murit din cauza unei septicemii când el avea doar un an, iar tatăl său a murit doi ani mai târziu, într-un accident cu o macara de construcții. După aceea, Abramovici a fost luat și crescut de rude, petrecând timp în Komi, în nord-vestul Rusiei, unde banii nu erau suficienți, iar traiul era greoi, cu multe restricții.

Cu toate acestea, miliardarul privește în urmă și afirmă că nu a avut o copilărie dificlă: „Ca să spun adevărul, nu am avut o copilăria grea”, a mărturisit el odată pentru Guardian, într-un interviu rar acordat unei publicații atât de mari. "În copilărie nu poți compara lucrurile: unul mănâncă morcovi, altul mănâncă bomboane, ambele au gust bun. În copilărie nu poți face diferența".

Adolescent fiind, a renunțat la școală la vârsta de 16 ani. Încă de foarte tânăr și-a luat viața în propriile mâini și a lucrat ca mecanic pentru a avea propriii bani, a servit în Armata Roșie înainte de a vinde jucării din plastic la Moscova. El a trecut ulterior la parfumuri și deodorante, construindu-și averea, deoarece o mai mare deschidere sub conducerea sovietică Mihail Gorbaciov a permis mai mult spațiu de dezvoltare a antreprenorilor.

Cum și-a construit un imperiu pas cu pas. Roman Abramovici a avut norocul să fie omul potrivit, la momentul potrivit, însă acuzațiile de infracțiune nu au întâriat să apară

Dezintegrarea Uniunii Sovietice și, odată cu ea, fisurarea controlului statului asupra activelor minerale, a oferit mai multe oportunități, iar la numai 20 de ani, Roman Abramovici a avut din nou norocul să fie omul potrivit, la momentul potrivit, dar și aliați care au tras sfori.

El a confiscat compania petrolieră Sibneft de la guvernul rus într-o licitație trucată în 1995, pentru aproximativ 250 de milioane de dolari (190 de milioane de lire sterline). L-a vândut înapoi guvernului pentru 13 miliarde de dolari (9,9 miliarde de lire sterline) în 2005. Avocații săi spun că nu există niciun temei pentru a susține că a strâns bogății substanțiale prin mijloace care se opun legii. Cu toate acestea, în 2012, el a recunoscut într-un tribunal din Marea Britanie că a făcut plăți corupte pentru a ajuta la derularea înțelegerii Sibneft, relatează BBC.

S-a implicat în „războaiele de aluminiu” din anii 1990, în care oligarhii – cei care acumulaseră averi uriașe și putere politică după prăbușirea sovietică – au luptat pentru controlul acestei vaste industrii.

„La fiecare trei zile, cineva era ucis”, a mărturisit Roman Abramovici în 2011, adăugând că această amenințare la adresa siguranței lui l-a făcut un participant reticent. Dar Abramovici și-a dovedit în continuare duritatea și peristența în afaceri, acumulând sute de milioane de lire sterline în mijlocul haosului.

Venirea lui Vladimir Putin la conducerea Rusiei a adus dominația asupra oligarhilor. Unii au mers la închisoare, iar alții au fost exilați dacă nu reușeau să dea dovadă de loialitate.

A devenit un aliat al președintelui Boris Elțin și un jucător pe scena politică post-sovietică a Moscovei, având chiar și un apartament la Kremlin pentru o perioadă. Când Elțin a demisionat în 1999, Abramovici s-a numărat printre cei care l-au susținut pe primul ministru și fost spion KGB, Vladimir Putin, ca succesor al său. Pe măsură ce Putin s-a stabilit, el a căutat să-și afirme dominația asupra oligarhilor. Unii au mers la închisoare, iar alții au fost exilați dacă nu reușeau să dea dovadă de loialitate, potrivit sursei citate.

Pentru a evita o astfel de situația care s-ar fi putut abate asupra lui, Abramovici s-a implicat oferind din banii personali pentru întrajutorare. În 2000, a fost ales guvernator al regiunii defavorizate Chukotka, la extremitatea nord-estică a Rusiei. A câștigat popularitate după ce și-a investit proprii bani în servicii sociale, dar a demisionat în 2008. În tot acest timp, el și-a menținut interesele de afaceri, muncind pentru a-și spori bogățiile - cumpărând tablouri, case, mașini.

Într-o mișcare neobișnuită pentru un bărbat descris pe scară largă ca fiind tăcut, chiar timid, în 2003, Abramovici s-a făcut celebru în lumea fotbalului, când a achiziționat Chelsea, cel mai mare club din vestul Londrei, într-o afacere în valoare de 140 de milioane de lire sterline. „Întreaga filozofie a mea în viață este să aduc echipe de profesioniști”, a spus el pentru Financial Times. „În Chukotka am echipe profesioniste pe teren și voi face asta și aici”. Sub conducerea lui Jose Mourinho și a altora, averea domnului Abramovici a ajutat-o pe Chelsea să obțină cinci Premier League, două Champions League și cinci FA Cup.

Ce avere are acum Roman Abramovici

Gigantul media Bloomberg estimează averea lui Abramovici la 13,7 miliarde de dolari (10,6 miliarde de lire sterline), plasându-l pe locul 128 cel mai bogat om din lume. Rivalul său, Forbes, îi stabilește averea la 12,3 miliarde de dolari (9,4 miliarde de lire sterline), plasându-l pe locul 142.

Însă, pusă sub semnul întrebării este independența sa față de Vladimir Putin. Anul trecut, Abramovici a dat în judecată editura HarperCollins pentru calomnie în legătură cu o carte, Putin's People de Catherine Belton, care susținea că președintele rus, Vladimir Putin, i-ar fi ordonat să cumpere Chelsea. Oligarhii ruși au fost denumiți „portofelele lui Putin”.

