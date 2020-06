Ce s-a descoperit în sângele unui pacient vindecat de COVID-19: „Nu înțeleg de ce s-a întâmplat asta. Am fost infectat în martie”

Un jurnalist britanic a fost infectat cu noul coronavirus la începutul lunii martie. După ce s-a vindecat, Ben Lazarus a făcut trei teste separate de detectare a anticorpilor COVID-19. Rezultatul a fost negatic, de fiecare dată.

„În martie, am fost testat pozitiv pentru Covid-19. Dar în ultima perioadă am făcut trei teste pentru anticorpi şi toate au avut rezultat negativ. Chiar dacă aceste teste sunt extrem de sensibile, există o mică şansă ca să dea un rezultat fals. Dar trei? Potrivit experţilor, şansele ca acest lucru să se întâmple sunt aproape inexistente”, scrie Ben Lazarus, un jurnalist la publicaţia britanică Mail on Sunday.