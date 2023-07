Cum arată Rodos, după incendiile care au mistuit insula. Imagini „apocaliptice” din dronă

Insula grecească Rodos a fost mistuită de incendii, iar cele mai recente imagini, obținute cu ajutorul dronelor, arată dezastrul care a rămas în urma flăcărilor. Iată imaginile care par desprinse dintr-un scenariu post apocaliptic.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY