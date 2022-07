De ce „țepe” au avut parte mai mulți români care și-au rezervat vacanțe în Grecia: „Nu mai sunt serioși”

Pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Grecia, mai mulți români s-au plâns în privința unor situații neplăcute. O româncă a povestit cum vacanța i s-a anulat după ce reprezentații hotelului la care trebuia să se cazeze nu au ajuns la un numitor comun cu agenția de rezervări la care a apelat turista. Acum, românca așteaptă să-i fie restituiți banii pe care i-a plătit în avans.

Poveștile românilor despre experiențele neplăcute legate de planurile pentru vacanță

„Am plătit mai bine de jumătate din preţul de cazare pentru două familii cu trei pitici. Aseară ne-a fost anulată rezervarea pe motiv de neînţelegeri între proprietar şi cei de la booking. Se pare ca proprietarul a rezervat pentru mai multe persoane în aceleaşi perioade ajungându-se astfel la suprapuneri peste suprapuneri. Am luat legătura cu cei de la booking şi se încearcă demersuri pentru restituire. Evident, ne vrem banii înapoi!”, a scris românca pe grupul de Facebook.

„Au si ei țeparii lor... au fost cazuri și mai nasoale când turiștii au aflat că nu au camera aflându -se in fața hotelului”, i-a răspuns cineva.

„Noi am rezervat prin agenție pentru 3 familii cu câte un copil și când am ajuns la cazare la Fillipos copiii nu erau trecuți. La noi agenția greșise, nu am reușit să luăm legătură cu ei așa că am plătit pentru copii din nou.Aveam un mail în care se specifica și de copii, dar grecii nu au vrut să îl ia în considerare”, a comentat o altă persoană.

Altă persoană a povestit cum a rezervat camere care îndeplineau anumite ondiții, iar când a ajuns la hotel a primit cu totul altceva, față de ce rezervase:

„Am rezervat în urmă cu o lună prin agenţie, două camere în Rhodos, hotel şi la recepţie ni s-au dat camere net inferioare, nu cele plătite! Economy room în loc de standard room şi a doua cu Sea view şi ni s-a repartizat lateral sea view! Am dus lungi negocieri, dau dintr-un colţ în altul (că nu mai sunt camere, că ne oferă spa gratuit etc). Grecii observ clar că nu mai sunt serioşi! Cum putem rezolva?”, a scris o româncă pe grupul Forum Thasos. Dacă ajungi în Grecia și nu întâmpini probleme, este bine să știi că mâncarea este sănătoasă, aromată și cel mai des bazată pe ingrediente din surse locale. Este păcat să nu încerci mâncărurile tradiționale elene.

