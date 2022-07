O româncă a comandat o ciorbă de pește la o tavernă în Grecia și a avut o surpriză de proporții când a primit nota. Cât a plătit

O turistă din România și-a ales un sejur în stațiunea Lefkada din Grecia și a povestit pe un forum ce i s-a întâmplat la o terasă. Românca a povestit că a ajuns să dea 18 euro (89 de lei) pe o porție de ciorbă.

Turista a povestit pe un forum că a văzut ciorba de pește în meniu, însă prețul nu era afișat, așa că a comandat fără să întrebe cât costă.

Citește și: Lidia Buble, imagini interzise din vacanța în Grecia. S-a pozat în costum de baie, iar bustul ei generos a atras reacții „Ai mami”

Cât a plătit o româncă pentru o porție de ciorbă de pește, în Grecia

„Am avut o experiență urâtă azi la o tavernă din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorbă de pește, era trecută în meniu, dar fără preț. Am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a povestit românca, potrvit spynews.ro.

Citește și: Locul unic din lume, unde 17 copaci cresc pe acoperișul unei biserici. Ce spun preoții despre minunea lăcașului Sfintei Teodora

Ce trebuie să știe românii care pleacă în Grecia, potrivit MAE

Ministerul Afacerilor externe a furnizat informații legate de călătoriile în Grecia, dar și legate de normele în vigoare de pe teritoriul statului elen.

Printre informațiile legate emise de MAE se numără următoarele:

-a fost eliminată obligativitatea prezentării unui certificat valabil de vaccinare sau de recuperare după COVID-19 ori ale unor rezultate negative ale testelor pentru SARS-CoV-2 (PCR sau test rapid antigen) pentru toate categoriile de persoane care intră pe teritoriul Republicii Elene (aerian, terestru, feroviar sau maritim), indiferent de statul de proveniență;

-accesul în toate spațiile interioare este permis tuturor categoriilor de persoane fără a mai fi necesară prezentarea vreunui document referitor la statutul epidemiologic: certificat european de vaccinare, dovada trecerii prin boală, rezultatul unui test PCR sau rapid antigen. Măsura se aplică până la data de 1 iunie 2022, urmând să fie anunțate noi modificări în funcție de evoluția situației epidemiologice.

-Începând din 01.06.2022 purtarea măștii de protecție nu mai este obligatorie în spațiile interioare din R. Elenă. Măsura de relaxare parțială (publicată în Monitorul oficial al R. Elene - FEK nr. 2676 din 31.05.2022) se aplică în mod diferențiat, astfel:

-Rămâne obligatorie purtarea măștii (tip FFP-2, N95 sau mască dublă – textilă/chirurgicală) în unitățile medicale de orice tip (spitale, policlinici, centre de recoltare, laboratoare etc), centrele de asistență pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, precum și în celelalte structuri cu specific similar;

-Masca (tip FFP-2, N95 sau dublă – textilă/chirurgicală) va fi purtată în toate mijloacele de transport public urban (metrou, tramvai, trenul urban ISAP, autobuze și troleibuze), pentru care nu se eliberează bilete cu locuri numerotate și în interiorul cărora pot fi aglomerări de persoane; În mijloacele de transport public interurban, unde locurile pasagerilor sunt numerotate, respectiv pentru aeronave [1]nu va fi necesară folosirea măștii;

-Pasagerii din taxi vor purta în continuare mască de protecție tip FFP-2, N95 sau dublă – textilă/chirurgicală;

-Masca (tip FFP-2, N95 sau dublă – textilă/chirurgicală) rămâne obligatorie pentru pasagerii tuturor mijloacelor de transport maritime;

-Decizia de a purta în continuare masca de protecție rămâne la latitudinea fiecărei persoane, iar efectul acestei măsuri de relaxare va fi evaluat ulterior, în vederea implementării celor mai eficiente decizii de prevenire a răspândirii coronavirusului.

-Angajații care nu au fost imunizați, vor fi în continuare obligați să prezinte, săptămânal, rezultatul negativ al unui test Covid-19.

One The Woman e serialul coreean pe care vrei să îl vezi în AntenaPLAY ▶ Dă PLAY și descoperă primul episod