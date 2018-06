Declarații HALUCINANTE despre un copil de 12 ani! „Ar trebui smuls din brațele mamei și aruncat...”

Peter Fonda și-a cerut scuze pentru afirmațiile sale legate de fiul președintelui Donald Trump. Într-un exces de furie, actorul a scris pe pagina sa de Twitter că tânărul de 12 ani „ar trebui smuls din brațele mamei și aruncat într-o cușcă cu pedofili”.

Peter Fonda este fratele lui Jane Fonda și fiului legendei hollywoodiene Peter Fonda.

Actorul dublu-nominalizat la Oscar a ținut să precizeze că acel mesaj a fost motivat de furie oarbă, cauzată de imaginile dramatice din taberele în care sunt ținuți copiii ai căror părinți au fost arestați la granița SUA.

„Am postat un mesaj vulgar despre Președinte și familia sa, ca reacție la imaginile devastatoare transmise de televiziuni. La fel ca mulți alți americani, am fost îngrozit de situația copiilor separați de familii la graniță, dar am depășit măsura. A fost o greșeală care nu trebuia făcută. Mi-am regretat gestul imediat și cer sincere scuze familiei prezidențiale pentru durerea pe care am pricinuit-o.”

Într-un alt mesaj, actorul îndemna oamenii să afle adresele agenților federali și să iasă la protest în fața caselor acestora. „Ar trebui să aflăm și la ce școli își trimit copiii, să formăm un lanț uman în jurul clădirilor”.

Stephanie Grisham, purtătorul de cuvânt al Primei Doamne, a transmis un comunicat de presă în care numește mesajul „bolnav și iresponsabil”. A anunțat și faptul că Serviciile Secrete fuseseră sesizate. Alți membri ai familiei Trump despre Fonda că este un om bolnav și un laș.