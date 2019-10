Demonstraţie de forţă la Beijing cu ocazia marcării a 70 de ani de regim comunist; Hong Kongul, în fierbere

China a făcut marţi o adevărată demonstraţie de forţă, printr-o defilare militară-record, cu ocazia marcării a 70 de ani de regim comunist, sfidat la Hong Kong de manifestanţi în favoarea democraţiei care au ameninţat să strice petrecerea, relatează AFP.

În total 15.000 de militari, sute de tancuri, rachete şi avioane de luptă au defilat la Beijing în faţa liderilor de cel mai înalt rang din ţară, adunaţi în balconul Porţii Tiananmen, locul unde Mao Zedong a proclamat Republica Populară, la 1 octombrie 1949.

TIMELAPSE: Watch China's 56-gun salute kick off the military parade for its 70th National Day

— Bloomberg TicToc (@tictoc)

”Nimic nu poate zdrunicina fundaţia marii noastre naţiuni. Nimic nu poate împiedica naţiunea şi poporul chinez să meargă înainte”, a tunat preşedintele Xi Jinping, purtând un costum de tip Mao închis a culoare, lansând ceremoniile.

Mii de invitaţi, adunaţi în imensa Piaţă Tiananmen au agitat o mare de fanioane roşii în faţa preşedintelui chinez, care tocmai trecuse în revistă trupele, înainte de plecarea în defilare, cea mai mare organizată vreodată în China, potrivit cotidianului naţionalist Global Times.

Elicoptere au deschis defilarea aeriană, în două formaţiuni, care formau cifra ”70” pe cerul capitalei chineze, acoperit de un nor de poluare.

For the first time in the PRC's 70-year history, PLA honor guards hold three flags, the flag of the Communist Party of China, the national flag and the PLA flag, as they pass Tiananmen Square during National Day parade.

— Global Times (@globaltimesnews)

Vârful tehnologiei militare chineze - racheta nucleară intercontinentală de tip DF-41 - a defilat pentru prima oară. Racheta, cu presupusă rază de acţiune de 14.000 de kilometri, ar putea, teoretic, să atingă teritoriul Statelor Unite.

China unveiled DF-41 intercontinental strategic nuclear missiles, the country's most advanced and powerful deterrent, in a National Day military parade in central Beijing Tuesday.

— People's Daily, China (@PDChina)

”SITUAŢIE FOARTE PERICULOASĂ”

Evenimentul vizează să facă să vibreze fibra patriotică prin sărbătorirea emergenţei Republicii populare în cursul ultimelor deceniii şi a statutului său de a doua putere economică mondială.

China unveiled for the first time its high-altitude, high-speed drone, the WZ-8, at the National Day parade held in Beijing.

— Global Times (@globaltimesnews)

Însă, la 2.000 de kilometri sud de Beijing, manifestanţi din Hong Kong, care sfidează regimul comunist de aproape patru luni, au îndemnat la o ”zi a furiei” marţi, o zi de sărbătoare publică şi în fosta colonie britanică, retrocedată Chinei în 1997.

”Ne aşteptăm ca situaţia mâine să fie foarte, foarte periculoasă”, a avertizat luni John Tse, un reprezentant de rang înalt al poliţiei din teritoriul autonom.

”Agitatori radicali sunt pe cale să ridice nivelul violenţei. Profunzimea şi amploarea violenţelor şi planurilor lor arată că ei se livrează tot mai mult unor acte de terorism”, a acuzat el.

Marţi dimineaţa, autorităţile de la Hong Kong au intensificat controalele de identitate şi percheziţiile corporale pe stradă şi în mijloace de transport în comun, iar peste 12 staţii de metrou au fost închise.

Manifestanţi încearcă să profite de ceremonii pentru a-şi striga şi mai puternic resentimentul faţă de regimul chinez, să denunţe reculul libertăţilor şi încălcării, în opinia lor, a principiului ”o ţară, două sisteme” care a prezidat retrocedarea în 1997.

Xi Jinping s-a angajat luni seara să continue aplicarea acestui principiu, apărând totodată unitatea naţională.

”Unitatea este fierul de lance. Unitatea este sursa forţei”, a subliniat el, în contextul în care regimul său a lăsat să planeze în ultimele luni spectrul unei intervenţii în vederea restabilirii ordinii.

La 30 de ani de la reprimarea sângeroasă a mişcării democratice în Piaţa Tiananmen la Beijing, care a oprit dezvoltarea economică chineză, numeroşi experţi se îndoiesc că regimul comunist îşi va asuma un asemena risc într-un centru financiar internaţional ca Hong Kongul.

Xi Jinping, care a consolidat şi mai mult autoritatea Partidului Comunist Chinez (PCC) după venirea sa la putere, la sfârşitul lui 2012, este considerat uneori drept cel mai puternic lider chinez de la regimul lui Mao (1949-1976).

Puterea glorifică rolul istoric al lui Mao Zedong ca fondator al regimului, ştergând pur şi simplu cu guma aspectele dramatice. Potrivit unui bilanţ avansat de numeroşi sinologi din străinătate, campaniile politice şi economice lansate de ”Marele Timonier” s-au tradus în moartea a 40 până la 70 de milioane de oameni.

Puterea chineză este contestată de către preşedintele american Donald Trump, care a declanşat anul trecut un război comercial împotriva beijingului, prin lovituri de taxe vamale punitive. Economia chineză a început să se resimtă lovitura.

Festivităţile se desfăşoară sub o puternică supraveghere. Numai un public triat este admis pe imensul bulevard al Păcii Eterne, pentru a vedea defilarea.

Defilarea militară este urmată de o mare paradă, la care participă aproximativ 100.000 de figuranţi entuziaşti, în jurul a 70 de care de carnaval, un steag uriaş şi un portret al lui Mao.

A mass pageantry kicked off on Tian'anmen Square in central Beijing following a grand military parade Tuesday to celebrate the 70th founding anniversary of the People's Republic of China

— China Xinhua News (@XHNews)

Ziua urmează să se încheie cu un foc de artificii colosal deasupra Pieţei Tiananmen.

Sursa : news.ro