Descoperire COLOSALĂ în Crimeea! Au vrut să construiască o autostradă, dar au rămas înmărmuriți. I-au întâmpinat fragmente de ISTORIE ascunse

Mai multe oseminte de animale, cu o vechime de o jumătate de milion de ani, provenind dintr-un sistem ramificat de peşteri, sunt analizate de cercetători din Crimeea, după ce au fost descoperite de muncitorii care lucrau la construcţia unei autostrăzi.

Lucrările la autostradă au fost sistate temporar pentru ca oamenii de ştiinţă să studieze interiorul grotei unde au fost găsite oseminte de rinoceri, ale unor creaturi asemănătoare elefantului şi de hiene.



Dmitri Starţev, de la Muzeul de Zoologie al Universităţii de Stat din Crimeea, a spus că situl este o descoperire unică pentru Crimeea şi că nu există un lucru asemănător nici în Rusia, potrivit Agerpres.



Cercetătorul a spus că în zonă au trăit diverse specii de animale precum mastodontul, un strămoş al elefantului, care era acoperit cu o blană lăţoasă şi avea colţi lungi, curbaţi.



''Dacă a fost, aşa cum credem, bârlogul unei hiene, atunci este cel mai bine conservat asemenea loc de mari dimensiuni'', a spus Starţev.



Oasele poartă urme de dinţi, ceea ce ar putea însemna că animalele de pradă au adus vânatul înapoi în grotă, a adăugat acesta.



''Este o grotă intactă situată la locul unde aceşti prădători se hrăneau. Sunt speranţe că am putea găsi, de asemenea, urme umane. Dar deocamdată, acestea sunt doar ipoteze'', a mai spus omul de ştiinţă.



Descoperirea a fost făcută la aproximativ 10 kilometri de Sevastopol, pe şantierul unui drum aflat în construcţie, care se va întinde din vestul peninsulei până la Kerci, în estul Crimeii. Peninsula a fost conectată anul acesta de Rusia printr-un pod nou-construit.



Peninsula Crimeea este recunoscută internaţional ca teritoriu aparţinând Ucrainei, deşi a fost în cea mai mare parte integrată Rusiei după ce Moscova a anexat teritoriul în 2014.



Gennady Samokhin, preşedintele uniunii speologilor din Rusia, a spus că lucrările la construcţia autostrăzii au fost sistate temporar.



''Am luat decizia ca, până evaluăm valoarea ştiinţifică, până vedem cât de mare sau de mic este sistemul de grote de sub drum, orice lucrare de construcţie va fi sistată temporar'', a mai spus acesta