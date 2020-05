Doliu în lumea muzicii! Legenda Little Richard a murit la vârsta de 87 de ani

Printre celelalte hituri ale sale se numără "Tutti Frutti", care s-a vândut în peste 1 milion de copii, şi "Long Tall Sally", înregistrat ulterior de The Beatles.

Starul, cunoscut pentru interpretările sale exuberante, vocea răguşită şi ţinutele strălucitoare, a lansat cele mai mari hituri ale sale în anii 1950.

Cu 11 fraţi, Little Richard povestea că a început să cânte ca să se diferenţieze de aceştia.

"Am făcut ce am făcut pentru că voiam să atrag atenţia. Când am început să cânt la pian şi să ţip şi să cânt, am primit atenţie", a povestit acesta pentru BBC Radio 4 în 1998.