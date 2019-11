Ei vor consuma legal și vor fi tratați în spitale cu droguri! Cannabisul va fi la voia oricui

Cannabis este denumirea generica pentru drogul psihoactiv cunoscut ca marijuana, iarba, ''dope''. Numele stiintific al plantei canabis este canabis sativa. Potrivit unui raport al Natiunilor Unite, canabisul a fost drogul cel mai produs, traficat si consumat in 2010. In acel an, intre 119 si 224 de milioane de adulti din intreaga lume l-au consumat.

Cum functioneaza canabisul?

Principala substanta chimica psihoactiva (cu efecte asupra creierului) din canabis se numeste delta-9 tetrahydro-canabinol (THC). Aceasta substanta este cea care induce senzatia de ''high''. Produsele pe baza de canabis au diverse concentratii de THC. Continutul de THC din canabisul ilegal a crescut in mod ingrijorator in ultimii 50 de ani.

Canabisul este folosit in principal sub 3 forme: marijuana, hasis si ulei de hasis. Marijuana este produsul rezultat din uscarea florilor si a frunzelor plantei de canabis. Este produsul cel mai putin puternic si de obicei se fumeaza. Hasisul este obtinut din rasina. Este uscat, presat si fumat, consumat ca atare sau adaugat in mancare.