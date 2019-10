El e tânărul care și-a salvat familia sechestrată nouă ani de zile! Primul lucru pe care l-a făcut după ce a evadat: ”A băut cinci beri, iar apoi mi-a cerut ajutorul!”

Tânărul care și-a salvat familia ținută în captivitate ani de zile este Jan Zon van Dorsten, un bărbat în vârstă de doar 25 de ani, care se pare că a fugit din locuința în care era ținut alături de tatăl și alți cinci frați și a cerut ajutor.

Șase persoane, un bărbat și cei cinci copii ai săi, cel mai mic având 16 ani, au fost ținute în captivitate timp de nouă ani, într-o fermă izolată din satul Ruinerwold, Olanda. Se pare că aceștia ”așteptau sfârșitul lumii”, iar tânărul de 25 de ani, cel mai mare dintre copii, a reușit să fugă și a cerut ajutorul oamenilor aflați într-un bar.

”A venit din nou duminică şi era foarte confuz", a declarat Chris Westerbeek, proprietarul barului din satul Ruinerwold, pentru televiziunea olandeză. ”A comandat cinci beri şi le-a băut. Am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că a fugit şi că are nevoie de ajutor. Apoi am sunat la poliţie", a adăugat el.

Îmbrăcat în haine ponosite și cu părul lung și barbă, tânărul i-a povestit lui Chris că n-a mai ieșit din casă de nouă ani.

”A spus că are fraţi şi surori care trăiesc la fermă. El a spus că este cel mai în vârstă şi vrea să pună capăt modului în care trăiesc", a mai spus proprietarul barului, care a chemat Poliția.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit o scară secretă în living, în spatele unui perete de lemn. Acolo, într-o cameră secretă, cei șase oameni, un bărbat imobilizat la pat în vârstă de 58 de ani și alți cinci copii, erau sechestrați.

Presa din Olanda scrie că aceștia ar fi fost sechestrați de un bărbat de 58 de ani, un cetățean austriac, care a fost arestat, însă nu se cunoaște, deocamdată, legătura lui cu familia. De asemenea, acesta refuză să colaboreze cu anchetatorii.

Aceștia au stabilit faptul că niciunul dintre copii nu avea contact cu lumea exterioară. Trăiau într-o fermă izolată și se hrăneau cu legumele din grădină și aveau și capre. Ba mai mult, vecinii au declarat că nu cunoșteau familia, în timp ce unul dintre ei a spus că avea impresia că bărbatul trăieşte singur la fermă, care avea ferestrele acoperite cu placaje de lemn.

Citește și: Au crezut că vine Apocalipsa și au stat ascunși timp de nouă ani, în Olanda! Motivul pentru care unul dintre ei a fost arestat

Potrivit primarului din sat, mama copiilor a murit în urmă cu mulți ani.

Jan Zon van Dorsten este tânărul care și-a salvat familia, iar potrivit informațiilor furnizate pe rețelele sociale, acesta a început să fie activ în luna iunie a acestui an, când a anunțat că s-a angajat la un magazin online. Deși deținea contul de mult timp, el n-a mai fost activ înainte timp de nouă ani.