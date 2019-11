Erdogan ameninţă, la Budapesta, alături de Viktor Orban, să ”deschidă porţile” refugiaţilor sirieni către Europa

”Cu sau fără susţinere, noi vom continua să ne găzduim oaspeţii, dar numai până la un anumit punct”, a avertizat Erdogan într-o conferinţă de presă comună cu premierul ungar Viktor Orban, la Budapesta.

During a joint press conference with Hungary’s PM Viktor Orban, Turkish President Recep Tayyip Erdogan says Turkey and Hungary aim to raise trade bilateral volume to $6 billion

”Dacă vom constata că acest lucru nu funcţionează, nu vom avea altă alegere decât să deschidem porţile” către Europa, a ameninţat el.