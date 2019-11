Ernest J Gaines, autorul romanului "A Lesson Before Dying", a murit la vârsta de 86 de ani

"În afară de faptul că a fost extrem de talentat, a fost şi o persoană bună", a spus soţia sa, Dianne Gaines.

"A Lesson Before Dying" a fost adaptată pentru televiziune, cu Don Chadle protagonist, şi a câştigat un premiu Emmy.

Două dintre cărţile sale, "The Autobiography of Miss Jane Pittman" şi "A Gathering of Old Men", au fost de asemenea adaptate pentru ecran.

Sursa : news.ro