Imagini dramatice surprinse în Beirut. Cel puțin zece morți și sute de răniți, după ce două explozii au zguduit orașul

Potrivit presei internaționale, explozia puternică a avut loc în port, iar alte informații vorbesc și despre producerea unei alte explozii.

În imaginile făcute publice pe internet se poate vedea un nor de fum în formă de ciupercă urmat de suflul exploziei.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o