„Mama, nu are rost! Nu mă mai întorc acasă!”. Fiul unui doctor, bolnav de COVID-19, într-un clip sfâșietor! „Mi-am văzut puiul luptând pentru fiecare gură de aer!” VIDEO

„A fost agonie pentru mine să îl văd suferind, în spital, unde am stat lângă el. Puiul meu se lupta pentru fiecare gură de aer – își folosea toți mușchii ca să reușească. Nu știu cum s-a infectat. Am crezut că am luat toate măsurile posibile. Am eșuat”, a mai spus medicul.

Doctorul a lansat un apel către toți părinții să ia pandemia de coronavirus în serios și să își protejeze copiii.

