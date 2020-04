Avertisment de maximă importanță, de la medici! O vitamină, absolut necesară, în izolare! „Altfel, mulţi ar putea ajunge să aibă probleme”

„Vitamina D are o acţiune anti-inflamatoare, în particular când este administrată în doze mari", a afirmat şi profesorul Adrian Martineau, de la Queen Mary University of London.

În alimente, vitamina D se regăseşte în produse precum peştele gras, carnea roşie, ficatul unor animale sau păsări ori în gălbenuşul oului. Adesea, această vitamină este adăugată de producătorii unor produse precum cerealele pentru micul dejun.

Aflați bilanțul oficial actualizat al deceselor cauzate de noul coronavirus în România, precum și cel al cazurilor de infectare cu COVID-19, aici.