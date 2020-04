Coronavirusul poate provoca probleme de sănătate pe termen lung! Ce surprize neplăcute ar putea avea cei vindecați de COVID-19

Ce fel de măști te protejează cu adevărat de noul coronavirus. Alexandru Rafila a explicat! „E bine să aibă două sau trei straturi”

Potrivit acestora, inflamația și febra cauzate de coronavirus slăbesc inima și cresc riscul de apariția a unor probleme precum cheagurile de sânge.

În plus, medicul Len Horovitz din New York susține, potrivit The Sun, că pacienții care au ajuns în stare gravă din cauza infectării cu noul coronavirus ar putea dezvolta aritmie cardiacă, insuficiență cardiacă, miocardită sau pericardită.

4. Dificultăți respiratorii

Pacienții vindecați de coronavirus s-ar putea confrunta și cu dificultăți respiratorii, pe o perioadă îndelungată.

Medicii spun că pacienții cu sindromul respirator acut sever se confruntă cu dificultăți respiratorii, în medie, timp de o lună. La fel s-ar putea întâmpla și în cazul pacienților COVID-19 recuperați după e au ajuns în stare gravă.

„Cei cu pneumonie SARS au avut dificultăți respiratorii timp de o lună de la infectare. Lucrurile s-au îmbunătățit, în timp, pentru cei mai mulți pacienți. Însă, cei care au avut sindromul de detresă respiratorie acută au rămas cu dificultăți respiratorii pentru mai multe luni sau pentru toată viața”, a spus doctorul Steven Berk, din Texas.

5. Risc de depresie sau anxietate

Potrivit specialiștilor, mulți pacienți vindecați de COVID-19 ar putea dezvolta probleme ca depresia și anxietatea.

Un studiu realizat pe un eșantion format din pacienții cu SARS, din 2003, a arătat că o treime dintre ei s-au confruntat cu depresie, anxietate ori stres post-traumatic, timp de un an de la îmbolnăvire.

În general, experții în domeniul sănătății susțin că, cu cât inflamația suferită de un pacient este mai mică, cu atât mai mic este riscul ca acesta să se confrunte cu alte probleme de sănătate, pe termen lung.

