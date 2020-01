Guvernul britanic a finanţat, în secret, agenţia de presă Reuters în anii '60-'70

Guvernul britanic nu a comentat.

Documentele declasificate arată că negocierile cu Reuters au fost conduse de Information Research Department (IRD), unitate britanică antipropagandă sovietică cu strânse legături cu serviciile secrete britanice.

Finanţarea de către Guvernul britanic a Reuters în anii 1960 - 1970 a fost dezvăluită în volumul „The Power of News: The History of Reuters” (1992), istorie autorizată a agenţiei de presă.

În 1969, Reuters avea nevoie de bani pentru a se extinde în Orientul Mijlociu şi puteri occidentale precum Marea Britanie voiau să îşi consolideze influenţa împotriva Uniunii Sovietice prin extinderea serviciilor de presă, mai arată documentele.

Potrivit acestora, Guvernul britanic a plătit 245.000 de lire sterline pe an către Reuters înainte de 1969, apoi a redus suma la 100.000 de lire sterline pe an în 1969 şi 1970. În 1972 şi 1973 nu a fost înregistrată vreo plată.

În documente era precizat că Reuters „poate şi va oferi” ceea ce necesită Guvernul, iar unii oficiali au admis că Reuters nu a vrut să pară că ia decizii la cererea Guvernului britanic.

Reuters, fondată la Londra în 1851 şi deţinută acum de Thomson Reuters, cu sediul în Toronto, este una dintre cele mai mari organizaţii de presă din lume.

Sursa : news.ro