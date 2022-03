Hackerii Anonymous au spart baza de date a Ministerului Apărării de la Moscova. Ce ordin secret au scos la iveală

Hackerii Anonymous au publicat pe Twitter un document despre care spun că este un ordin secret al Ministerului Apărării de la Moscova. Gruparea a precizat că a spart baza de date a ministerului și că a descoperit un ordin secret care are în componență 3 strategii principale pentru crearea de materiale false, care să discrediteze armata ucraineană.

„Am descoperit un document din Rusia prin care se precizează că se vor face videoclipuri de propagandă pentru a discredita atitudinea forțelor ucrainene față de prizonierii ruși de război”, au scris pe Twitter cei de la Anonymous.

Citește și: Hackerii Anonymous au atacat publicații din România. Despre ce site-uri este vorba și ce mesaj au transmis: „Ți-am adus adevărul”

Gruparea Anonymous a precizat că rușii intenționează să creeze materiale video false prin care să arată cu ucrainenii se comportă inuman cu militarii ruși.

Primul punct din documentul dezvăluit de Anonymous are în vedere crearea de clipuri video false în care soldații ucraineni să dea dovadă de un comportament aspru față de soldații ruși care s-au predat voluntar.

Al doilea punct de pe lista publicată de Anonymous are în vedere negarea faptului că Rusia trimite la război militari în termen. Acest al doilea punct se referă la crearea de videoclipiuri grafice care să dea de înțeles că prizonierii ruși din Ucraina sunt, de fapt, actori.

Citește și: Anonymous a dezvăluit o convorbire între Vladimir Putin și Serghei Șoigu. Ce au discutat cei doi despre Ucraina

Al treilea punct din documentul publicat de Anonymous propune crearea de atașamente informaționale care să apară în comentarii și care să spună că este încălcată Convenția de la Geneva, privind comportamentul cu ostaticii ruși.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ