Anonymous a dezvăluit o convorbire între Vladimir Putin și Serghei Șoigu. Ce au discutat cei doi despre Ucraina

Anonymous i-a declarat „război cibernetic” lui Vladimir Putin la scurt timp de la izbucnirea conflictului cu Ucraina. Grupul de hackeri a reușit să facă publice mai multe informații secrete ale statului rus în urma unor atacuri cibernetice.

Prima „victimă” hackerilor a fost canalul de televiziune rusesc RT, urmat de baza de date a Ministerului Apărării din Rusia și alte site-uri rusești importante. De asemenea, Anonymous continuă „războiul cibernetic” împotriva lui Vladimir Putin.

Citește și: Hackerii de la Anonymous, o nouă „lovitură” grea pentru Vladimir Putin! Gruparea a atacat site-ul FSB (serviciul secret al Rusiei)

Grupul de hackeri a făcut un nou anunț joi, 17 martie 2022, cu privire la o convorbire ascunsă dintre liderul rus și Ministrul Apărării al Federației Ruse, Serghei Șoigu, potrivit news.ro.

Anonymous a anunțat pe contul de Twitter faptul că a „spart” serverele serviciilor secrete ruse FSB, dar și alte site-uri rusești. Mai mult decât atât, hackerii au dezvăluit o conversație sensibilă între Vladimir Putin și Serghei Șoigu.

Președintele Rusiei și ministrul său de război au discutat despre un plan cu privință la exploatarea și vânzarea unor părduri din Ucraina. Cei doi au apelat la o astfel de „mișcare” cu scopul de a se „apăra” de armata ucraineana, conform sursei citate mai sus.

Informațiile au devenit rapid cunoscute în mediul online și au generat o mulțime de reacții din partea internauților.

La finalul lunii februarie, Anonymous a ținut neapărat să-i transmită un mesaj lui Vladimir Putin prin care îl avertiza că vor mai exista și alte „atacuri cibernetice”, dacă nu își va retrage trupele rusești din Ucraina.

„Salutări cetățenilor din toată lumea. Ăsta e un mesaj pentru Vladimir Putin, de la Anonymous. Domnule Putin, te vei confrunta cu atacuri cibernetice fără precedent din toate colţurile lumii. Membrii Anonymous au declarat război cibernetic regimului tău agresiv”, au scris hackerii pe contul de Twitter.

Citește și: Gruparea de hackeri Anonymous a devoalat planurile de invazie ale Rusiei. Când pregătise Rusia atacul asupra Ucrainei

”Vom continua atacurile împotriva guvernului rus până când acesta va respecta drepturile fundamentale ale omului pe care toată lumea le merită. (...) Invadarea Ucrainei arată că regimul pe care-l conduci nu are respect faţă de drepturile omului”, au mai adăugat comunitatea de hackeri.

More than 6 Russian government websites are down. #Anonymous #Ukraine