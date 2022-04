Imagini tulburătoare de pe străzile din Shanghai. Ce au făcut oamenii după o săptămână de carantină totală cauzată de Covid VIDEO

Când părea că totul s-a terminat, orașul Shanghai din China se confruntă cu cel mai mare focar de COVID-19 de când a izbucnit pandemia în Wuhan, în 2019, potrivit Mediafax. În încercarea de a limita răspândirea, Guvernul a adoptat măsuri drastice, iar locuitorii sunt revoltați.

Pe 1 aprilie, autoritățile au instituit un lockdown total asupra Shanghaiului, unul dintre cele mai mari orașe din lume. Astfel, 26 de milioane de oameni nu mai au voie să-și părăsească locuințele, indiferent de motiv, după înregistrarea a circa 9.000 de cazuri noi de COVID-19.

Potrivit The Sun, oamenii nu au voie să iasă din case nici măcar pentru a-și procura hrană. Ei au fost instruiți că trebuie să comande mâncare și apă în timp ce așteaptă livrările de legume, carne și ouă din partea Guvernului. Cu toate acestea, se pare că serviciile nu mai fac față, iar locuitorii orașului sunt înfometați, iar asta nu face decât să le alimenteze furia.

Imagini tulburătoare au fost făcute publice pe Twitter, în care pare că oamenii se bat pe mâncare într-un magazin alimentar din oraș. Cel care a postat clip-ul susține că localnicii se simt neputincioși din cauza lipsei de alimente.

„Totul a început de la o comunitate mică, oamenii au început să protesteze și au cerut aprovizionarea cu alimente. Apoi au rupt linia de apărare a poliției și au furat mâncarea dintr-un supermarket din apropiere”, a scris acesta în descriere.

🔻 residents at Jiuting (九亭) community, Songjiang (松江), Shanghai, apparently couldn’t stand the hunger any more and scoured a supermarket in the neighborhood for foodstuffs and other supplies, grabbing whatever they can lay their hands on. pic.twitter.com/BmeLjKDoDx

De pe 1 aprilie, locuitorii din Shanghai au fost izolați la domiciliu, cu ordin de a nu ieși din casă nici măcar pentru cumpărături. De asemenea, sâmbătă un cunoscut realizator radio din SUA, Patrick Madrid, a publicat pe contul său un alt clip sfâșietor.

În video, se aud mii de oameni care urlă noaptea de la geamurile locuințelor, după o săptămână de carantină totală impusă de autorități. „Ce?? Acest videoclip filmat ieri în Shanghai, China, de tatăl unei prietene apropiate de-ale mele. Ea a verificat autenticitatea acestuia: oameni care țipă la ferestre după o săptămână de blocare totală, fără a putea părăsi apartamentul, sub niciun motiv”, a scris Patrick Madrid.

„Traducerea pe care mi-a dat-o: „Este Shanghai, toată lumea țipă, a început cu doar câțiva, acum toată lumea țipă, după o săptămână de izolare, ceva se va întâmpla, nimeni nu știe când se va termina”, a adăugat acesta în comentarii.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz