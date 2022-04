Alte 9 simptome de Covid-19 au fost introduse pe lista oficială a Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie

Deși OMS a stabilit o serie de mai multe simptome pentru COvid-19, pe lista oficială a Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie se aflau doar trei febră, tuse și pierderea mirosului sau gustului. La câteva zile după ce în Marea Britanie s-a încheiat programul de testare gratuită, Serviciul Național de Sănătate a stabilit o listă cu alte 9 simptome, potrivit BBC.

Experții atrag atenția asupra faptului că multe dintre noile simptome incluse pe lista oficială a Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie „sunt extrem de asemănătoare” cu cele ale răcelii și gripei.

Iată cele 9 simptome incluse recent pe lista oficială a Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie:

Citește și: O femeie tușea și a crezut că e răcită, așa că a mers la spital. Medicii i-au dat o veste ce i-a schimbat viața complet

Profesorul Tim Spector, de la King's College din Londra, a militat pentru o listă extinsă de simptome având în vedere că oamenii își urmăresc simptomele în cadrul unei aplicații.

El a spus: „Principalele simptome ale coronavirusului s-au schimbat în cele din urmă după doi ani de în care am militat pentru asta

Cele 9 simptome au fost adăugate pe listă în contextul în care în prezent majoritatea oamenilor trebuie să plătească dacă vor să facă un test COVID. Înainte, oamenii puteau face un test PCR doar dacă aveau unul dintre simptomele principale.

Citește și: Ce spune Alexandru Rafila despre posibilitatea implementării unor noi restricții, în contextul creșterii cazurilor de Covid

În ceea ce privește țara noastră, ministrul Sănătății a anunțat că în România are loc o încetinire a transmiterii coronavirusului, ceea ce prevestește un final de val 5 al pandemiei de Covid-19. Ministrul Sănătății a afirmat că încheirea valului 5 al pandemiei este o veste bună.

„Dacă această încetinire (a transmiterii virusului – n.r.) se va consolida în zilele următoare, cred că ne îndreptăm rapid spre sfârşitul valului cinci. Asta e o veste bună şi cred că este aşa pentru că am încercat să privesc într-un context puţin mai larg lucrurile, să nu mă refer exclusiv la România şi toate ţările din regiunea europeană a OMS, mai ales cele care au înregistrat creşteri importante în perioada anterioară se află acum pe un trend descendent şi cred că în zilele următoare vom putea confirma acest trend descendent şi în România şi lucrul ăsta este cu atât mai bun pentru că, dacă el se confirmă, în ciuda faptului că nu mai există restricţii, atunci putem să afirmăm cu toţii că acest val cinci s-a terminat", a afirmat Rafila, marţi seară, la TVR, potrivit news.ro.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY