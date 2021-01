Jill Biden şi Kamala Harris au întors privirile la ceremonia de învestire a lui Joe Biden. Ce ținute au purtat

Joe Biden a depus jurământul ca preşedinte al SUA

Joe Biden a depus jurământul de învestire ca preşedinte al SUA, miercuri, după ce Kamala Harris a depus şi ea jurământul pentru funcţia de vicepreşedinte al Statelor Unite.

„Este ziua Americii, este ziua democrației, este ziua speranței. Azi sărbătorim nu triumful unui candidat, ci triumful unei cauze, cauza democrației. Suntem o națiune măreață, suntem oameni buni. Am ajuns atât de departe, dar mai avem mult de mers. Avem multe de făcut, avem multe de reparat, avem multe de vindecat. Am aflat iar că democrația este prețioasă. Democrația este fragilă iar în acest moment democrația a învins. Acum, pe acest teren, unde acum câteva zile violența a încercat să afecteze chiar fundația Capitoliului, ne reunim ca o singură națiune, indivizibilă, pentru a efectua transferul pașnic, al puterii așa cum am făcut timp de mai mult de două sute de ani. Aşa ceva nu se va mai întâmpla niciodată. Niciodată! Voi fi un preşedinte pentru toţi americanii. Sunt vremuri care ne pun la încercare. Am avut de-a face cu un atac la democrație, un virus, cu creșterea inegalității, cu rasism sisemic, dar vom face față tuturor obstacolelor. Ne vom ridica la înălțimea provocărilor!”, a spus Joe Biden după ce a depus jurământul de învestire.