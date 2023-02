Joe Biden s-a prezentat la summitul B9 cu o pată de cenușă în mijlocul frunții. Ce semnifică urma care a creat controverse

Președintele american, Joe Biden, s-a dat cu cenușă pe frunte, ca urmare al unui obicei al religiei sale prin care marchează Miercurea Cenușii și începutul Postului Mare, potrivit Digi24.

Se pare că înainte de a se întâlni cu liderii europeni, Joe Biden a participat la Liturghia de Miercurea Cenușii, care ar fi avut loc chiar în camera sa de hotel din Varșovia, potrivit sursei citate.

Liturghia de Miercurea Cenușii a fost oficiată de un preot polonez. Semnul de pe fruntea președintelui american a stârnit controverse în mediul online, mulți întrebându-se dacă era murdar sau lovit.

Președintele american, Joe Biden, a publicat și un mesaj pe contul său de Twitter, în care marchează această sărbătoare catolică:

„Astăzi, mă alătur creștinilor din întreaga lume pentru a celebra Miercurea Cenușii.”, a scris Joe Biden pe Twitter./„Timpul Postului Mare este un timp pentru reflecție și discernământ și o oportunitate de a ne angaja din nou lui Dumnezeu și unii altora. Să continuăm să păstrăm credința și să privim cu inimile pline de speranță spre Paște.”, a spus președintele SUA.

Today, I join Christians worldwide in observing Ash Wednesday. The Lenten season is a time for reflection and discernment and an opportunity to recommit ourselves to God and to one another. May we continue to keep the faith and look with hopeful hearts towards Easter.