Mărtruriile unei tinere de 17 ani, care a supraviețuit atacului unui rechin. Cum a reușit să scape cu viață

Addison Bethea făcea scufundări pentru a culege scoci în apele din largul Keaton Beach, Florida, când un rechin a atacat-o. Tânăra a povestit că a încercat să-l înțepe în față, pentru a-l alunga.

„Nu știam exact ce să fac, dar știam că în cazul rechinilor ar trebui să îi lovești în nas pentru a-i îndepărta, iar eu nu am reușit să ajung să îl lovesc în nas, așa că am început să îl lovesc în față, apoi i-am înțepat ochii, iar apoi m-a mușcat de mână , a declarat tânăra de 17 ani pentru CNN.

Addison Bethea a strigat după ajutor, iar fratele ei Rhett Willingham, care se afla pe plajă, și-a dat seama că sora lui era în pericol.

Cum a reacționat fratele adolescentei, când a văzut-o pe Addison Bethea atacată de rechin

"Am auzit-o făcând un zgomot", a spus el. „M-am uitat în larg și nu o zăream. Apoi ea a ieșit la suprafață și am văzut rechinul, sângele și toate cele, apoi am înotat până acolo și am reușit să alung rechinul”, a povestit fratele tinerei.

După ce s-a luptat cu rechinul, Willingham și-a tras sora într-o barcă, i-a bandajat piciorul pentru a opri sângerarea și a dus-o înapoi pe uscat cât a putut de repede.

Cei doi frați au explicat momentele chinuitoare într-un interviu acordat CNN de pe un pat de spital, unde Addison primea îngrijiri medicale.

Autoritățile au confirmat într-o declarație pe rețelele sociale că o minoră "a suferit o mușcătură de rechin în timp ce prindea scoici în apropierea Insulei Grassy, în apă adâncă de aproximativ cinci metri".

Mușcătura i-a provocat "leziuni la nivelul țesuturilor moi din piciorul drept".

Ce se întâmplă cu Addison Bethea, după ce s-a ales cu leziuni grave din cauza mușcăturii de rechin

Tânăra a fost supusă unei intervenții chirurgicale menite să-i restabilească fluxul sanguin la picior.

Înconjurată de rechini de jucărie de pluș în patul ei de spital, adolescenta părea optimistă chiar dacă știa că-i va fi ampptat piciorul până deasupra genunchiului.

„Toți cei care mă cunosc știu că găsesc umor în orice, așa că, da, îmi plac rechinii de pluș", a spus Addison Bethea.

Într-o postare pe Facebook, tatăl fetei a spus că ea a fost bine dispusă și că "făcea glume despre cum a învins rechinul".

"A trecut prin mai multe decât mi-aș putea imagina vreodată, dar se comportă ca un soldat. Vă rog să vă rugați pentru ea și pentru dificultatea zilelor care o așteaptă. Nu este nici pe departe în afara riscurilor, dar este în viață și asta este cel mai important pentru noi.", a spus tatăl adolescentei.

Willingham a declarat pentru CNN că experiența cu siguranță nu este ceva la care se aștepta să asiste vreodată.

