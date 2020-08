Melania Trump, implicată într-un scandal de proporții. A fost înregistrată când își jignea soțul, pe Donald Trump, și pe fiica acestuia

Cartea ”Melania & Me” a lui Stephanie Winston Wolkoff urmează să fie publicată la 1 septembrie.

Americanii încă mai discută despre înregistrări ale sorei mai mari a lui Donald Trump Maryanne Trump Barry, publicate de cotidianul american The Washington Post (WP), în care acesta îlcataloghează pe preşedinte drept ”crud”, îi critică caracterul şi comportamentul.

Aceste înregitrări audio au fost realizate pe ascuns, dar legal, de către nepoata preşedintelui Mary L Trump, care a publicat un bestseller în iulie, ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”.

Editura Simon & Schuster a publicat cartea lui Mary Trump, dar şi o carte a fostului consilier în domeniul securităţii naţionale al lui Trump John Bolton şi urmează să publice ”Melania & Me” a lui Stephanie Winston Wolkoff.

Editura anunţă, într-un material publicitar, că Wolkoff, o veche prietenă a Melaniei Trump, ”a fost recrutată să ajute la organizarea celei de-a 58-a ceremonii de învestire şi să devină consiliera de încredere a Primei Doamne”.