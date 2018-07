Un tânăr român, celebru în Marea Britanie! A lăsat falită o milionară cu 37 de ani mai în vârstă și spune că el este, de fapt, victima. Detalii HALUCINANTE

Un tânăr român a devenit celebru în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord după ce o milionară britanică cu 37 de ani mai în vârstă decât el a povestit că acesta este un „oportunist cu inimă rece”, care i-a golit conturile. Bărbatul, în schimb, a declarat că el este victima în această poveste.

Cei doi au povestit pentru presa britanică situația. Dacă ea susține că a fost „o nebună naivă" captivată de tânărul șofer de tir care a lăsat-o fără 500.000 de lire, el, însă, spune că era„îndrăgostit" de milionara mai mare cu 37 de ani și că aceasta a l-a părăsit pentru un bărbat chiar mai tânăr.

Tânărul Cristian Mihalea, în vârstă de 29 de ani, susține că banii au fost un cadou din partea ei și că cei doi erau foarte initimi. Însă ea neagă împrumutul și arată că au a avut parte de doar câteva momente de „dragoste”, acelea fiind nesatisfăcătoare, potrivit ziarului britanic The Sun, citat de Libertatea.

Milionara Christiane Shellard, în vârstă de 66 de ani, cina într-un restaurant exclusiv din Londra când a văzut un „chipeș” român care fuma în zonă.

„Am făcut schimb de numere de telefon, dar eu plecam din țară, așa că ne-am întâlnit peste ceva timp, în Septembrie. Am început să ne vedem regulat timp de câteva nopți. Nu voiam să devin posesivă”, a povestit ea.

Totuși, Christiane susține că bărbatul i-a cerut la scurt timp bani. În timpul relației, care a durat 18 luni, l-a plimbat în vacanțe luxoase în jurul lumii, i-a cumpărat un Porsche Panamera și câteva ceasuri de designer. Ulterior i-a mai dat 160.000 de lire pentru presupusa boală a tatălui său.

„Tot ce avea era o dubiță și nu muncea. Susținea că nu are din ce să-și plătească chiria. I-am dat 700 de lire. Lucrul ciudat este că el nu mi-a spus niciodată unde stă. Am aflat ulterior de la un detectiv privat. Apoi s-a plâns că i s-a stricat BMW-ul și că reparația costă mult. I-am spus că-i cumpăr o mașină nouă, dar cu o limită – 20.000 de lire, cred. A cumpărat un Porche Panamera la mâna a doua, dar nu mi-a arătat chitanțele. Pe parcursul celor 18 luni, îi puneam constant bani în conturi. El susținea că tatăl lui urma să moară de cancer și avea doar șase luni de trăit, dacă nu era supus unei operații într-un spital din Germania”, a mai povestit femeia.

„Apoi a anunțat că a găsit un donator. L-am întrebat de câți bani are nevoie și i-am dat 160.000 de lire. Acum cred că mințea. L-am considerat iubitul meu – el mi-a spus că este iubitul meu. Nu mă așteptam să fie altcineva”, a adăugat Christiane.

Femeia îl acuză pe bărbat că a profitat de ea: „Eram liberă. Nu am mai făcut așa ceva până acum. M-a prins. Am fost flatată să am un iubit mai mic cu 37 de ani mai mic. Eram vulnerabilă și el s-a dovedit a fi un oportunist cu inima rece”.

În 2013, Christiane a divorțat de soțul ei, David (75 de ani), șeful unei companii importante. Acum îi este teamă ca fostul ei soț și ful ei să afle de „nebunia” ei. Christiane s-a certat chiar cu fostul ei iubit, despre un articol din presa britanică în care îl arată pe el cheltuind 37.000 de lire pe prostituate.

Ea povestește că experiențele sexuale cu românul au fost limitate, care au lăsat-o „nesatisfăcută”, mințind-o că „nu poate să obțină o erecție”.

Când Christiane se gândea să cumpere o propietate, românul i-a propus o casă din vestul Londrei.„A spus că a văzut undeva pe internet casa și va rezolva el. Nu fusesem niciodată în acel loc”, a precizat Christiane fără a preciza exact suma de bani transferată către contul lui. Se crede că ar fi vorba de 500,025 de lire, bani pe care i-a pretins înapoi la Înalta curte.

„El chiar mi-a luat telefonul din mână pentru a transfera banii în contul lui. A refuzat să aștepte până când venea weekendul și insista că va pierde casa dacă așteaptă. Ideea era că va locui acolo până când își va putea permite un împrumut de la bancă, să-și cumpere propria casă. Câteva zile mai târziu mi-a spus că a fost vândută casa și că o să mai caute. Atunci am crezut că vrea să mă păcălească. Am sunat la agenția imobiliară și mi-au spus că nu au auzit niciodată de Cristian”, a povestit ea.

Totul s-a sfârșit în luna decembrie a anului trecut, când el spus că pleacă în Estul Europei. Ea i-a reproșat că nu-l mai vede foarte des și Cristian i-a închis telefonul în nas.

De cealaltă parte, românul crede că el este victima, acuzând-o pe femeie că a fugit cu un alt bărbat, mai tânăr. „Am descoperit că se vedea cu alt tip mai tânăr în noiembrie 2017. Am văzut mesaje de dragoste și imagini. Tipul arăta foarte tânăr. Am vorbit despre acest tânăr cu ea și nu pot să-mi aduc aminte exact ce a spus. Am fost, evident, șocat și suprat. Încă sunt supărat”, a spus el.

El mai spune că nu a fost singurul ei iubit al milionarei de când a divorțat aceasta și că femeia i-a dat acei bani cadou, nu cu împrumut.

„Mi-a dat cadou jumătate de milion de lire pentru a-mi cumpăra o casă în Brentford Dock, în vestul Londrei, în august 2017. Nu a existat niciun contract între ea și mine. Eram un cuplu de îndrăgostiți. Ne vedeam săptămânal, făceam dragoste. Am fost așa timp de doi ani. Diferența de vârstă nu m-a deranjat, părea normală. Arată foarte bine pentru vârsta ei”, arată românul.