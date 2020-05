Momentul prăbușirii avionului din Pakistan, suprins de o cameră de supraveghere. Mărturisirile dramatice ale unui supraviețuitor: ”Auzeam țipete din toate direcțiile!” Cel puțin 90 de oameni au murit

Primele imagini de la locul tragediei. Un avion s-a prăbușit în zona localității Șiria. Câte persoane erau la bord

”Auzeam țipete din toate direcțiile. Erau copii și adulți. Mi-am desfăcut centura și am văzut lumină. Am mers în acea direcție. A trebuit să sar de la aproape trei metri”, a mai spus Zubair.

Miracle are these , president bank of Punjab Zafar Masood is Survive.♥️#PK8303 pic.twitter.com/ThDoWHawyJ — UsamaSaleem🇵🇰 (@usmi_says) May 22, 2020

De asemenea, și Zafar Masood, patronul unei bănci, a supraviețuit accidentului aviatic.

El a suferit doar câteva fracturi și a fost fotografiat zâmbind pe targă. ”Vă mulțumesc. Dumnezeu a avut milă”, a spus acesta de pe patul spitalului.

#planecrash He's not any comman Man who Got Injured in the Plane Crash at Karachi. He's the Chairman of Bank of Punjab & son of a superstar in Pakistan's Film Industry (Zafar Masood ) pic.twitter.com/rg5X5U8L4v — The Name Is RK 🔥🔥 (@AskAnything_RK) May 22, 2020

Ba mai mult, și un bebeluș care a fost scos în viață dintre dărâmăturile imobilelor peste care s-a prăbușit avionul.