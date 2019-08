O adolescentă neînfricată și-a băgat tatăl abuziv la închisoare! Filmarea tulburătoare cu care l-a trimis pe bărbat după gratii – Video

O adolescentă neînfricată și-a băgat tatăl abuziv la închisoare, filmând o scenă tulburătoare din familia ei. Tânăra susține că îi pare rău pentru părintele ei, dar a fost nevoită să înregistreze totul.

Adolescenta, Maysa Rosato-Clifton, în vârstă de 15 ani, susține că imaginile video „trebuie să fie arătate”, precizând că atunci când le-a filmat s-a gândit doar la mama ei, Tania, care era agresată.

Tatăl adolescentei, Andrew Clifton, în vârstă de 53 de ani, se află în detenție, cu o condamnare la opt ani de închisoare, pentru agresiune.

Mama adolescentei, Tania, susține că își amintește doar că bărbatul a călcat de câteva ori pe capul ei , întrucât ea a fost în stare de inconșștiență pentru cea mai mare parte a atacului, ce a avut loc în luna noiembrie.

Însă, datorită fiicei ei, acesta a fost ultimul atac pe care l-a suferit din partea fostului ei partener de viață, de care s-a despărțit în anul 2013, reluând de câteva ori relația.

În noaptea agresiunii, Clifton a lăsat-o pe Maysa acasă și i-a spus să nu îl urmeze până la ușă. Suspectând că ceva nu este în regulă, adolescenta nu l-a ascultat și l-a văzut lovind în ușa casei, încercând să ajungă la Tania.

„Mă simt rău că am filmat scena și l-am pus pe tatăl meu în acestă situație. Însă, m-am concentrat doar pe mama. Îmi amintesc că l-am rugat pe tata să se oprească, dar el a continuat. Am fost șocată, dar m-am gândit că s-ar putea să am nevoie de o dovadă. S-a schimbat tot în acea noapte”, a spus adolescenta Maysa Rosato-Clifton.

Imaginile video tulburătoare încep cu Tania țipând, în timp ce Clifton lovește ușa și sparge bucățile de sticlă din aceasta.

„O, Doamne! Ajutor! De ce faci asta?”, se aude strigând mama adolescentei, în imaginile video.

Deși l-a filmat în timp ce era agresiv cu mama ei și a contribuit astfel la condamnarea lui la închisoare, Maysa Rosato-Clifton își vizitează tatăl ei la penitenciar, din două în două săptămâni.

Mama adolecentei, care se bazează pe ajutoare pentru a-și putea grăni fiica adolescentă, susține că se teme pentru viața ei, din cauza bărbatului. „Cred că imediat ce va fi eliberat, va veni după mine și își va termina treaba”, a spus ea.

Femeia s-a declarat mândră de fiica ei, pentru că a filmat scena, știind că va fi nevoie de o dovadă pentru ca bărbatul agresiv să fie condamnat la închisoare.

Clifton a primit un ordin de restricție față de fosta lui soție, pentru tot restul vieții.

El susține că „l-a găsit pe Dumnezeu”, dar insist că Tania a meritat atacul pe care l-a filmat fiica lor.