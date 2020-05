„Iau hidroxiclorochină de 19 ani. Meritați să aflați adevărul despre ce efect are în relație cu COVID-19”

Femeia, care a dorit să își păstreze anonimatul, din Wisconsin, a luat hidroxiclorochină timp de 19 ani, ca tratament pentru boala lupus.

„În ciuda faptului că mă tratez, de 19 ani, cu hidroxiclorochină, am fost diagnosticată cu COVID-19! Am ieșit din casă doar la cumpărături. Am crezut că sunt în siguranță, după ce l-am auzit pe președintele Trump vorbind despre acest medicament”, a spus ea.

„Meritați să știți adevărul. Mă înfurie faptul că Trump a spus că acest medicament previne îmbolnăvirea de COVID-19! Nu este adevărat”, a mai spus ea.

