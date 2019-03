O româncă stabilită în Anglia, bătută și umilită de 10 tineri: „Au sărit pe mine și nimeni nu a intervenit să mă salveze”

O tânără din România, stabilită de mai multă vreme în Marea Britanie, a trăit momente de coșmar în weekendul trecut, când a fost victima agresiunii unor adolescenți, care au lovit-o până la desfigurare. Fata a postat întreaga tărășenie pe contul său de Facebook și a arătat inclusiv urmele bătăii încasate.

”Acum 48 de ore am fost atacată pe propriul drive, seara, după muncă de 10 adolescenţi. Eram lângă maşină şi ei treceau prin faţa casei mele, urlând. M-au văzut şi m-au înjurat. Le-am spus să vorbească mai încet că dorm copiii. Au început să urle şi mai tare şi una din fete s-a apropiat de gard. I-am spus să facă linişte sau chem poliţia. Atunci au luat foc şi au sărit pe mine. Nici un vecin nu a ieşit.

Au spart gardul şi maşina unei prietene care şi-a lăsat maşina la mine pe drive. Am reuşit să intru în casă şi să sun poliţia, timp în care băteau cu picioarele în uşa mea. După un timp s-a făcut linişte şi i-am văzut urcându-se 3 dintre ei într-un SUV negru şi restul au fugit pe străduţe.

Am fost la spital, nu este nimic fracturat. Au trecut 48 de ore şi poliţia nu a apărut. Au sunat după 24 ore să îmi spună că sunt ocupaţi pe timpul weekend-ului şi că sapt viitoare o să mă sune un ofiţer să îmi ia o declaraţie telefonică. Apoi să mai aştept câteva zile un ofiţer disponibil să îmi ia şi o declaraţie scrisă.

Cu alte cuvinte: poliţia nu se implică, mai ales că sunt minori. Ţineţi cont că s-au comis 5 infracţiuni: offences against the persons(greviously bodily harm), trespassing, robbery, hate crime şi damage to the property iar poliţia nu s-a implicat deloc!”