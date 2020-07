„M-au lovit cu capul de perete şi mi-au spus că dacă ţip, mă ucid”. O româncă, violată și bătută de cinci bărbați, în Italia. Mărturie tulburătoare!

„M-au lovit cu capul de perete şi mi-au spus că dacă ţip mă ucid. Abia a doua zi ultimul dintre ei a plecat spunând că se duce să-şi ia ceva de mâncare şi m-a încuiat înăuntru, cu cheia. Am găsit celularul pe care mi-l luaseră şi l-am sunat pe partenerul meu, după care am sunat la poliţie şi am cerut ajutor”, le-a povestit femeia jurnaliştilor italieni.

Cum a fost salvată românca.Proprietarul atelierului auto în care a fost violată românca are o altă variantă a poveștii

Românca a fost salvată abia vineri, în jurul orei 14.00, când poliţiştii au identificat locul unde se afla închisă. Agenţii sosiţi la faţa locului au transportat-o de urgenţă la spitalul Maggiore din Bologna, unde a fost supusă protocolului „Eva” destinat victimelor agresiunilor sexuale. Potrivit medicilor, femeia va avea nevoie şapte zile de îngrijiri medicale.

„Monștrilor! Să putreziți în pușcărie!”. Doi frați din România au obligat o tânără să se prostitueze, în Anglia! Ce a povestit tânăra este înfiorător! Foto

Anchetatorii au cerut toate imaginile surprinse de camerele video din zonă şi l-au interogat pe proprietarul atelierului auto unde femeia a fost violată, potrivit presei italiene, citate de adevarul.ro.