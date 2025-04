Suanna Bodog a riscat și a cântat în engleză și în arabă, iar jurații au avut o reacție neașteptată, în ediția din 30 martie 2025 a emisiunii X Facrtor.

În a zecea ediție a emisiunii X Factor din 30 martie 2025, una dintre concurentele care și-au făcut curaj să urce pe scenă a fost Suanna Bodog. Tânăra a riscat că cânte în limba engleză și în limba arabă și jurații au avut reacții surprinzătoare.

Suanna Bodog a riscat să cânte în engleză și în arabă la X Factor. Ce verdict i-au dat jurații la final, în ediția din 30 martie 2025

Un moment inedit din ediția din 30 martie 2025 a fost când a venit rândul Suannei Bodog să urce pe scenă.

„Mi-am dat seama când făceam vocalize prin casă că și cățelului meu îi place să cânte, câteodată nimerea și notele. Am zis că nu se poate să am așa cățel talentat, dar e foarte drăguț așa, să am un partener în treaba asta. E foarte talentat cățelul meu. Îi place mult piesa De-ai fi tu salcie la mal. Vreau să fiu cunoscută internațional, sunt entuziasmată, dar am și emoții”, a mărturisit concurenta despre ea și câinele ei, la testimoniale.

Ajunsă în fața juraților, aceasta s-a prezentat:

„A fost un vis al meu să vin la X Factor, de când eram mică mă uitam la emisiune și mi-am dorit să ajung aici. Nu am venit până acum fiindcă am stat șase ani în Kuweit, tata e ginecolog și a fost acolo cu munca. L-au chemat acolo și ne-am mutat toată familia acolo, în Kuweit. Mi-a fost puțin greu să mă acomodez, am început clasa I acolo. Arabii sunt mai închiși așa, nu prea cântă fetele acolo, nu prea sunt profesori de canto ca aici. Îmi dorea, foarte mult să mă întors în țară pentru că aici am foarte multe oportunități cu muzica și am decis să ne întoarcem cu toții înapoi”, a dezvăluit tânăra, ajunsă în fața juraților.

Suanna Bodog a ales să cânte un mash up dintre piesa I`m Calling You a trupei Outlandish și piesa Tamally Maak în limba arabă. Jurații au privit-o cu multă atenție și la final a urmat jurizarea.

„Eu cred că ai versatilitate în ceea ce faci, ai o diversificare a nuanțelor în voce”, a zis Marius Moga.

„E greu să cânți și pop și arăbește, pentru că ea cântă cu totul altfel. Pentru cineva care nu are o pregătire în domeniul muzical eu zic că te-ai descurcat foarte bine.

„E clar că poți să faci multe lucruri cu vocea, se simte că nu ai studiat, dar ai ținut foarte bine vocea în registrul ăsta. Ai multe lucruri bune și te susțin cu un DA”, a zis Delia.

Deși a primit și numeroase observații, concurenta a primit trei de DA și șansa de a merge mai departe în bootcampul X Factor, în ediția din 30 martie 2025. Tânăra a avut curajul să riște și acest lucru i-a adus motive de bucurie!

