Jurații au făcut ochii mari când au auzit ce voce are Călin Ganea! Ce s-a întâmplat la momentul jurizării

În a zecea ediție a emisiunii X Factor din 30 martie 2025, unul dintre concurenții care au impresionat din plin jurații a fost Călin Ganea. În culise, acesta a fost foarte mari emoții, dar pe scenă s-a comportat ca un profesionist din industria muzicală. La final, jurații au fost uimiți și i-au dat verdictul.

Călin Ganea a fost extrem de emoționat în culise, înainte de a urca pe scenă. În timp ce aștepta, acesta a savurat răcoritoare și gustări puse la dispoziție de cei de la Kaufland.

„M-am gândut de multe ori dacă să vin la X Factor și mereu a fost o luptă, dacă sunt suficient de bun, dacă o să le placă. Și încă persistă lupta asta în mine. Să mergi la un restaurant, să cânți acolo în fundal, unde nu te privește nimeni, lumea mănâncă, e ușor să cânți. Aici, când ești pe scenă, toate felinarele stau pe tine. E ceva cu care vreau să mă obișnuiesc. Până la urmă, scena pentru mine e un drog, am ajuns să realizez asta la vârsta asta. Am să caut orice modalitate ca să pot ajunge acolo”, a zis concurentul la testimoniale.

„Mă bucur să vă văd. E un șoc, e pentru prima dată. Am 24 de ani și multe speranțe. De când mă știu cânt, părinții mei m-au susținut. Sunt din familie de muzicieni, tata e lăutar, mama e profesoară de cor, dirijor. Am realizat că iubesc muzica, am învățat singur să cânt la chitară, de pe YouTube”, s-a prezentat tânărul, arătând despre el că este o fire autodidactă.

Ca să îi impresioneze pe jurați și să convingă publicul de talentul său, tânărul a ales să cânte piesa Love In The Dark a celebrei Adele. Momentul a fost unul cu adevărat spectaculos și laudele nu au întârziat să apară.

„Câtă sensibilitate zace în timbrul ăla, acolo”, a fost de părere Delia.

„Tu ai avut emoție când ai cântat, dar ai ținut-o în tine. Las-o să iasă cât mai mult, pentru că timbrul tău are această posibilitate. Nu te concentra pe cântat. A sunat bine, dar lasă emoția să iasă, ia-ne pe toți în povestea ta. Eu aș fi vrut mai mult”, a fost observația făcută de Ștefan Bănică.

„Mie mi-a plăcut foarte mult, pe mine oricum m-ai luat în povestea ta”, a reacționat Delia.

La final, tânărul a primit patru de DA și șansa de a merge mai departe, în bootcampul X Factor 2025.

