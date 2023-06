O tânără de 23 de ani a apelat la sinucidere asistată. Care a fost boala care a făcut-o să semneze pentru sfârșitul ei

O tânără în vărstă de 23 de ani a murit, după ce a apelat la sinuciderea asistată, în baza legilor din Australia. fata a fost diagnosticată cu Sindromul Ehlers Danlos care face ca articulațiile bolnavilor să devină slăbite și pielea lor fragilă, da rși cu gangliopatie autonomă autoimună.

O tânără din Australia de Sud și-a pus capăt zilelor prin aplicarea legilor statului privind moartea asistată voluntar. Când a decis să-și pună capăt zilelor, fata nu mai putea mergea, nu se mai putea îngriji, iar fiecare zi din viața ei ajunsese să fie o corvoadă.

Lily Thai, în vârstă de 23 de ani, era bolnavă în fază terminală și trăia în "dureri atroce", dar "a decedat în pace”. Thai și-a petrecut ultimele clipe la Laurel Hospice din cadrul Flinders Medical Centre, potrivit Daily Mail.

Ultimele imagini de pe patul de spital, înainte de sinuciderea asistată, o înfățișează cu zâmbetul pe buze, împăcată cu decizia pe care a luat-o.

Moartea voluntară asistată a fost legalizată în Australia de Sud în ianuarie, la șase ani după ce Thai a fost diagnosticată cu Sindromul Ehlers Danlos (EDS), care face ca articulațiile bolnavilor să devină slăbite și pielea lor fragilă, ceea ce îi expune la riscul unor răni grave.

Un an mai târziu, ea și-a pierdut capacitatea de a merge, de a-și folosi intestinele, de a mânca și de a bea fără să se îmbolnăvească.

Ea a descoperit că organele ei cedau din cauza unei boli autoimune cunoscute sub numele de gangliopatie autonomă autoimună.

"Am ajuns în punctul în care am pierdut controlul asupra tuturor funcțiilor organismului meu și am ajuns să mă bazez pe tatăl meu ca îngrijitor pentru a face totul pentru mine, chiar și cele mai intime lucruri", a declarat ea pentru ziarul local.

Ce a făcut tânăra cu puțin timp înainte de a muri. Deși părinților le-a fost greu, i-au acceptat decizia de a apela la sinucidere asistată

Decizia ei de a-și pune capăt zilelor a fost dificilă, în special pentru mama ei, care nu a putut suporta să o privească pe tânără cum semnează actele de consimțământ.

"Mama (a trebuit) să iasă din cameră pentru că i s-a părut prea mult, dar îmi respectă decizia și preferă să nu mă mai vadă suferind", a spus Thai.

Prietena și ofițerul de la ambulanță, Danika Pederzolli, a condus-o pe Thai la plajă în ultimele sale zile, pentru a se bucura pentru ultima oară de sunetele și mirosurile oceanului.

Apoi, când Thai era prea bolnavă pentru a părăsi spitalul, prietenii și familia au vizitat-o la căpătâiul ei pentru a-și lua adio.

Medicii i-au administrat un medicament care urma să îi provoace moartea pe 21 iunie 2023.