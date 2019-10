Operaţiunea turcă în Siria riscă să retrezească ameninţarea Statului Islamic, avertizează Putin şi promite să mobilizeze ”resursele serviciilor speciale pentru a contracara emergenţa acestei noi ameninţări”.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat vineri temerea cu privire la faptul că operaţiunea armatei turce împotriva unei miliţii kurde în nord-estul Siriei ar putea provoca resurgenţa grupării Statul Islamic (SI) în regiune, relatează AFP.

Mii de combatanţi SI deţinuţi de kurzi ar putea să ajungă liberi, iar ”aceasta este o ameninţare reală la adresa noastră, a voastră, (pentru că) unde se vor duce şi cum?”, a declarat Vladimir Putin la un summit al fostelor ţări sovietice.

Putin says Turkey's Syria operation could unleash thousands of ISIS captives: "The Turkish army is going in, Kurds are abandoning these camps, militants can simply run in all directions. I don't know how quickly Turkey can get this under control..It's a real threat for all of us"

— Alec Luhn (@ASLuhn)

”Eu nu sunt sigur că armata turcă poate să controleze situaţia”, a subliniat el.

Putin afirmă că ”kurzii abandonează taberele în care sunt deţinuţi combtanţi SI”, iar jihadiştii ”sunt în măsură să fugă”.

Mii de cetăţeni din Caucazul rus şi din foste republici sovietice din Asia Centrală au intrat în rândul unor grupări jihadiste în Siria şi Irak.

Moscova a făcut din eliminarea acestora unul dintre obiectivele sale atunci când şi-a trimis aviaţia în ajutorul preşedintelui sirian Bashar al-Assad în 2015.

”Unde se vor duce? Pe teritoriul turc sau pe alte teritorii? Mai adânc în Siria, în teritorii aflate sub controlul nimănui, iar apoi în Irak sau către alte ţări din regiune?”, a subliniat Putin.

El a promis să ”mobilizeze resursele serviciilor speciale pentru a contracara emergenţa acestei noi ameninţări”.

Lansată miercuri, ofensiva turcă în Siria ţinteşte sectoare aflate sub controlul principalei miliţii kurde din Siria, Unităţile Protecţiei Populaţiei (YPG), considerată ”teroristă” de Ankara, dar susţinută de occidentali deoarcee constituie vârful de lance al luptei împotriva jihadiştilor din SI.

Sursa : news.ro