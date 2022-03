Povestea lui Boris Romantschenko, ucraineanul care a supraviețuit Holocaustului, dar a fost ucis de bombardamentele rușilor

Războiul din Ucraina, izbucnit pe 24 februarie 2022 a scos la iveală poveștile emoționante ale multor ucraineni. Printre poveștile evidențiate în presa internațională și comentată chiar și de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a numărat povestea lui Boris Romanchenko, ucis în bombardamentele din Harkiv. Nepoata acestuia a declarat că Boris Romanchenko locuia într-o clădire cu mai multe etaje, care a fost lovită de un obuz al rușilor, potrivit BBC.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu