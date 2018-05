Primele informații din avionul prăbușit: Trei supraviețuitori în stare critică. Președinele Cubei anunță „un număr mare” de victime

Avionul, care se îndrepta spre oraşul cubanez Holguin, s-a prăbuşit la ora locală 12:08 pe un câmp în apropierea cartierului Santiago de las Vegas, situat lângă aeroport. Echipajele de urgenţă se află la locul accidentului iar unii localnici s-au oferit să ajute autorităţile.

Aeronava a fost închiriată de compania aeriană, conform Granma.

Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, se află la locul accidentului. Acesta a anunțat că există „un număr mare” de victime.

#BREAKING PHOTO: The scene of serious passenger plane crash in Cuba where 104 were reportedly onboard - CBC pic.twitter.com/b7WPt9GHV1