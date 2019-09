S-a sinucis în ziua nunții fiicei sale! Decizia șocantă pe care a luta-o un bărbat atunci când și-a aruncat casa în aer

Oficialii de urgență au declarat că o casă s-a prăbușit, în timp ce cea de alături a fost avariată.

Proprietarul de sex masculin a fost văzut stând în afara casei cu puțin timp înainte de a exploda și a luat foc, dar nu a putut fi dat în seamă imediat după aceea. Ulterior a fost găsit mort în dărâmăturile casei.

Poliția a confirmat că cadavrul aparținea proprietarului casei, deși nu împărtășeau identitatea acestuia. Conform înregistrărilor de proprietate obținute de MailOnline, casa aparținea unui bărbat pe nume John Evans.

Șeful poliției Robert Payne, a considerat inițial focul suspect, deoarece nu există niciun motiv pentru ca această casă să se ridice. Șeful a spus că nu există probleme cu gazul și că se știe cu proprietarul casei.

We are following a sad story out of Edgewood. Police believe a man killed himself in a house explosion on the day of his daughter’s wedding. We’ll have more information from 7-9 on @KDKA https://t.co/c6WHylIsOQ